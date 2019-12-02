Жестко обругала таксиста: в Киеве водитель отказался везти женщину с ребенком (видео)

В Киеве таксист отказался везти женщину с ребенком (фото: коллаж РБК-Украина)

В Киеве между таксистом и женщиной произошел конфликт из-за отсутствия в машине автокресла

В Киеве произошел скандал из-за того, что таксист отказался везти женщину с ребенком. Водитель отметил, что если женщина хотела ехать с ребенком, то должна была уведомить оператора такси о том, что ей нужна машина с детским автокреслом. При этом слова таксиста сильно возмутили женщину. Это слышно на видео, которое опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.

Когда женщина открыла дверь такси, то водитель сразу же ее предупредил, что перевозка детей без автокресла запрещена законом, поэтому ей следовало бы во время заказа авто выбрать машину с автокреслом, которая стоит на 50 гривен дороже.

В Киеве таксист отказался везти женщину с ребенком (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Это сильно возмутило женщину, и она обматериала таксиста. При этом некоторые пользователи сети возмущены такой реакцией женщины, тем более, что она была с ребенком.

Любит наш народ перекладывать свою вину на других. Это же так сложно: при заказе указать что ты с ребенком. Ну да, ей же наплевать на своего ребенка. Зачем безопасность, если можно сэкономить 50 грн. Это даже не "я же мать", это тупые овощи. Ибо перекладывают ответственность за своего ребенка, на водителя. Надо чтобы, если не указывают что едут с ребёнком - чтоб сразу программа тариф делала +550 грн.

Заказать машину без автокресла, и потом возмущаться, что машина без автокресла. Где логика?

Если на то пошло, служба такси, тоже должна уточнять с ребенком пассажир или без, новый закон, сфера услуг перевоза пассажиров должна уточнять такие моменты...

Почаще бы такие ролики от таксистов. Хоть так приучат людей к закону. Видимо водителей такси начали жестко пресовать. Правда еще осталось почистить ряды от бухарей за рулем и можно ездить спокойно. Водителю +.

+50 гривен, нормально. Сама виновата, нужно было всего лишь сказать, что ей нужна машина с автокреслом...

Скриншоты с Facebook

Стоит отметить, что со времени вступления в силу закона продажи автокресел в Украине поднялись в 10 раз. Кроме того, были зафиксированы хищения спецсредств для перевозки ребенка.

В ночь с 30 ноября на 1 декабря на проспекте Свободы, 34, вскрыли автомобиль Renault Sandero Stepway и вытащили из салона два детских автокресла Cybex isofix.

Украденные кресла (фото: facebook.com/KyivOperativ)