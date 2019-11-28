Гроші поверни, козел: водій таксі відмовився везти дитину без автокрісла (відео)

В мережу потрапило відео протистояння пасажирів і таксиста, який не захотів везти дитину
Український таксист відмовився везти пасажирів з дитиною, так як у нього в машині не було автокрісла. Незважаючи на те, що пасажири попередньо оплатили поїздку в інтернеті за безготівковим розрахунком, водій стояв на своєму. В мережі опублікували відео, на якому показано, як пасажири в грубій формі "наїжджали" на таксиста, а він руковоствовался новим законом про перевезення дітей в авто. Ролик опублікували на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
"До вашої уваги "протистояння" водія таксі, який дотримується законів, і батьків, які не можуть отримати послуги перевезення", – підписали відео.
Скандал у таксі з-за автокрісла (Київ Оперативний)
Батько дитини не соромився у виразах. Він вимагав у таксиста, щоб той негайно їх віз.
"повертай Гроші. Ти гроші взяв за проїзд, козел!", Це моя особиста справа – про автокріслі!" – кричав розлючений чоловік.
Водій зазначив, що гроші з картки знімає не він, а служба таксі і порекомендував звернутися в службу підтримки.
У коментарях до відео люди підтримали таксиста і стали на його захист.
Скріншот коментарів