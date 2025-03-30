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Имеют общие корни: звезды-родственники, о которых вы могли не знать

Воскресенье 30 марта 2025 08:02
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Имеют общие корни: звезды-родственники, о которых вы могли не знать Звезды-родственники (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Их объединяет не только слава, но и общие гены! Многие голливудские звезды имеют родственные связи с коллегами, о которых мало кто говорит. А порой и сами знаменитости узнают о своих общих корнях случайно!

О неожиданных семейных узах рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Ева Лонгория и Мерил Стрип

Неожиданно, но да! Известные актрисы, хоть и не выглядят похожими, но являются дальними кузинами. Они имеют общее происхождение. Родословная Евы и Мерил прослеживается до европейских предков, о чем звезда "Отчаянных домохозяек" узнала во время генеалогического проекта Faces of America.

Имеют общие корни: звезды-родственники, о которых вы могли не знатьЕва Лонгория и Мерил Стрип (коллаж: РБК-Украина)

Сестры Олсен и Элизабет Олсен

Все помнят девушек-близняшек Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Иконы моды и бывшие детские актрисы подарили радостное детство многим. Однако не все знают, что их младшая сестра - это не кто иная, как Элизабет Олсен, которая стала знаменитой благодаря роли "Ванды" в киновселенной Marvel.

Имеют общие корни: звезды-родственники, о которых вы могли не знатьСестры Олсен и Элизабет Олсен (коллаж: РБК-Украина)

Лори Меткалф и Зои Перри

Поклонники "Теории большого взрыва" и "Юного Шелдона" могут не знать, что актрисы, которые играют разные версии Мэри Купер, мамы Шелдона, - настоящие мать и дочь! Лори сыграла роль в "Теории", а ее дочь Зои воплотила младшую версию в приквеле к сериалу.

Имеют общие корни: звезды-родственники, о которых вы могли не знатьЛори Меткалф и Зои Перри (коллаж: РБК-Украина)

Джулия Робертс и Эмма Робертс

Легендарная красавица Джулия Робертс является тетей звезды "American Horror Story" Эммы Робертс. Именно она своей работой вдохновила племянницу пойти в актерскую профессию.

Имеют общие корни: звезды-родственники, о которых вы могли не знатьДжулия Робертс и Эмма Робертс (коллаж: РБК-Украина)

Сабрина Карпентер и Нэнси Картрайт

Зажигательная певица Сабрина Карпентер имеет родственную связь с американской актрисой Нэнси Картрайт, которая является голосом Барта Симпсона! Нэнси - ее тетя.

Имеют общие корни: звезды-родственники, о которых вы могли не знатьСабрина Карпентер и Нэнси Картрайт (коллаж: РБК-Украина)

Кейт Миддлтон и сестры Фэннинг

Герцогиня Кембриджская является дальней родственницей красавиц-сестричек Эль и Дакоты Фэннинг. Родословная звезд прослеживается до короля Эдварда III, который правил Англией в XIV веке. Поэтому, хоть и очень далекими, но они являются кузинами Кейт.

Имеют общие корни: звезды-родственники, о которых вы могли не знатьКейт Миддлтон и сестры Фэннинг (коллаж: РБК-Украина)

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При написании материала были использованы следующие источники: People, Us Weekly, Wikipedia.

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