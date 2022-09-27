Британец, бросивший жену с детьми ради украинки, теперь бросил и украинку

Новоиспеченные влюбленные любовались друг другом, признаваясь в искренних чувствах, но все кончилось быстро. Теперь Тони снова холостяк, заявил, что София не умеет пить и упаковал ее вещи в мусорные пакеты...

В мае этого года грянул скандал едва ли не международного масштаба. 30-летний британец Тони Гарнетт бросил жену Лорну, двоих детей, ради переселенки из Украины , 22-летней Софии Каркадым, нашедшей убежище в их семейном доме.

Что же поставило точку в отношениях?

Британец заявил, что девушка не умеет пить, потому что перестает контролировать себя в состоянии опьянения. Она, по его словам, повредила ножом стену в их съемном доме в Брэдфорде, Западный Йоркшир.

Это произошло во время празднования 30-летия Гарнетта. Он даже вызвал полицию.

"Меня это очень испугало, и у меня не было другого выбора, как вызвать полицию. Это меня совсем не радует. Но я волновался за свою безопасность", - заявляет парень.

Фото: София порезала стену ножом, утверждает Тони (Daily Mail)

Конфликт произошел, когда у супругов находились еще два украинских беженца, которых они приютили - София Расторгуева и ее парень Илья Троневич.

Тони упаковал вещи Софии в мусорные пакеты, показав этим пренебрежение. А еще сказал, мол, Каркадым вмешивалась в его отношения с дочерьми, которые для него всегда будут на первом месте.

Фото: Парень собрал вещи украинки (Daily Mail)

Гарнетт сожалеет, что начал отношения с Каркадым

"Я на 100 процентов закончил с ней. Мы закончили как пара", "Я совершил ошибку, начав отношения с Софией", - говорит британец.

Парень рассказал, как ему все "надоело", он назвал "иррациональным" поведение девушки в течение четырех с половиной месяцев, которые они были вместе.

Фото: Тони и София (instagram.com/sonya_dobrvlsk/)

"Я больше не могу терпеть ее обиды или гнев... Я оставил Лорну и своих двоих детей ради нее, и приложил все усилия, чтобы помочь ей сохранить нас вместе. Я так много работал, чтобы эти отношения сработали. Я знал, что мы будем выглядеть как идиоты, если разойдемся, потому что у нас есть медиа-профиль и все внимание, которое уделили нам на телевидении и в интернете", - заявил Гарнетт.

Как все начиналось

Тони влюбился в Софию спустя всего несколько дней после того, как она начала жить с ним и его женой, 28-летней Лорной Гарнетт, матерью его двоих детей.

Тони с экс-женой Лорной и Софией, уже тоже экс-девушкой (коллаж РБК-Украина)

Чувства оказались взаимными, и новоиспеченная пара переехала в другой дом. Эта история попала в СМИ и получила широкую огласку.

Тони и София даже планировали навестить семью девушки в Украине, чтобы парень мог официально попросить ее отца руки его дочери. Позже пара рассказала о своих надеждах пожениться и иметь собственных детей, если Тони "отменят" вазэктомию.

Теперь же Тони сказал, что их отношения окончены.

"Возможно, она страдает посттравматическим стрессовым расстройством... Я надеюсь, что она найдет безопасное место для жизни и будет в более счастливом месте. Но она не для меня", - заявил британец.

Фото: Тони Гарнетт и София Каркадым (The Sun)

Он добавил, что после разрыва София посылала ему ряд сообщений, в которых говорила, что любит его, и умоляла о примирении.

Но он решительно заявил, что уже давал ей "шанс за шансом"...