"Прошу игнорировать": Фреймут попала в скандал из-за фейка об уклонистах

Ольга Фреймут всегда была острой, а язык, но она таки имеет такт. Однако некоторые Instagram-профили так не считают и создают фейковые сообщения от ее имени, да еще играют на теме войны.

Детальнее о скандале, в который попала Фреймут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение "Patriotu" в Instagram и оправдание журналистки.

В чем суть клеветы на Фреймут

Один Instagram-профиль под названием "Patriotu" изложение сообщения, в котором они якобы цитируют Ольгу, и она "высказывается" очень отвратительно об уклоняющихся.

"Ольга Фреймут: "Я глубоко презираю уклонявшихся и мне противно от мужчин, которые не хотят воевать за свою страну. Мне стыдно перед англичанами, я не знаю как им объяснить такую низость уклоняющихся. Мы здесь в Лондоне с мужем объясняем им, что не все мужчины в Украине так плачевны", - говорится в сообщении, словно от имени Фреймут.

Долгой реакции от журналистки ждать не пришлось, ведь она написала комментарий с вопросами к создателям этого сообщения.

"Что это? Какой мужчина? Чей это текст?", - пишет Оля под постом.

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Реакция сети

Под этой же новостью уже более 350 комментариев от пользователей сети, кто-то из них поддерживает Олю и говорит, что это фейк ради хайпа, а некоторые наоборот поливают Фреймут грязью. А звучат они так:

"Оля, я думаю, что нужно подать в суд на таких, ведь многие поверили в эту ложь и поливают Вас грязью"

"А можно ссылку, где именно Оля это сказала?"

"Специально написали провокацию о Лондоне, чтобы ругательства собирать. Люди не ведитесь на этот мусор"

"Это такой прикол?"

"А почему мужчина в Лондоне, а не на фронте. Знаю многих воюющих многодетных, к сожалению есть погибшие. Не Вам и Вашему мужчине объяснять"

"Ухилянтов она презирает, как досадно, а ее муж в Лондоне "хероично" защищает страну"

"Мы здесь с мужем в Лондоне…Комментарии уже никакие не нужны"

"Любить Родину нужно дома, а не в Лондоне, тем более мужчине".

Как Фреймут опровергает эти слова

Также Фреймут решила предостеречься и выложила stories в Instagram, где предостерегает себя и говорит, что это фейк, чтобы люди не верили и не разжигали огонь там, где его и не должно быть.

"За время войны я не дала и не дам ни единого интервью. Те, кто это написал, придумал текст с примитивным языком. Я даже такой лексикой не пользуюсь. Прошу игнорировать", - пишет Оля.

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