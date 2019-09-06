Жінка через ревнощі забила до смерті свою знайому: деталі трагедії під Хмельницьким

Під Хмельницьким жінка до смерті побила знайому (Фото: колаж РБК-Україна)

Ревнивиці "світить" термін до 10 років в'язниці

Жінка через ревнощі голими руками забила до смерті свою знайому. Інцидент стався у Шепетівці під Хмельницьким. 44-річна зловмисниця затримана, і за скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі, передали в секторі комунікації поліції Хмельницької області.

Як було встановлено правоохоронцями, між двома жінками виникла суперечка, яка переросла у справжнє побиття. Кривдниця завдала кілька ударів, а потім виштовхав 38-річну знайому в коридор і стягнула вниз по сходах.

Після цього зловмисниця кинула побиту жінку напризволяще та пішла додому. Свої закривавлені речі вона просто викинула у смітник. Потерпіла залишилася лежати біля під'їзду багатоповерхівки по вулиці Героїв Небесної Сотні.

Фото: hm.npu.gov.ua

Сусіди почули крики і вибігли подивитися, що сталося. Вони ж і викликали "швидку допомогу".

Постраждала була госпіталізована. Лікарі діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму, внутрішньомозкову гематому та набряк головного мозку.

Наступного дня від отриманих травм жінка померла.

Поліцейські затримали зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України і оголосили про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК.

Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Києвом в селі Безуглівка Згурівського району жінка зарізала ножем свого колишнього співмешканця. Як вона пояснила поліції - вона діяла в рамках самооборони, бо після застілля і випитого спиртного між ними спалахнула сварка, і він накинувся на неї з кулаками.

Нагадаємо, у Запоріжжі хлопець облив окропом свою дівчину поки вона спала. Вони жили в цивільному шлюбі, і виховували двох дітей. Зловмисник при вчиненні злочину старався, щоб окріп потрапив у рот дівчині - таким чином він хотів завдати більшої шкоди її здоров'ю.