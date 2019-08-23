Сусід забив насмерть батька 8 дітей: подробиці НП під Херсоном (відео)

Під Херсоном чоловік забив до смерті сусіда - багатодітного батька (Фото: колаж РБК-Україна)

Вбивцю відпустили під домашній арешт

Чоловік забив до смерті свого сусіда через старі сварки і конфлікти, які він вирішив "закрити" після вживання спиртних напоїв. Жахливий інцидент стався під Херсоном в одному з селищ Голопристанського району. Вбивцю затримали, але суд відправив його під домашній арешт. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що конфлікти між двома сім'ями тривали вже не перший рік. У день трагедії Анатолій Брик, перебуваючи в нетверезому стані, побився із сусідом Костянтином Кукурудзою - батьком 8-х дітей - згадавши старі образи.

За словами дружини загиблого Людмили, сусіди щось святкували і випивали, а після того, як провели своїх гостей, Анатолій навідався до них.

Він вплутався в бійку із 52-річним Костянтином, причому протистояння перетворилося на "стінка на стінку". На бойовисько збіглася вся округа, приїхали правоохоронці, однак нападники заблокували дорогу поліцейським, і тим довелося викликати підкріплення.

Під Херсоном чоловік забив до смерті сусіда - багатодітного батька (Фото: скріншот)

Троє старших дітей захищали свого батька, а 10-річний син Михайло залишився в будинку і заспокоював своїх чотирьох маленьких братів і сестер.

В цей момент в будинок забіг 45-річний Анатолій і став тягати хлопчика за волосся та кричати: "Де тато? Скажи, ми зараз вб'ємо".

Сусід завдав чоловікові численні травми, і Костянтин помер до прибуття медиків.

За словами начальника слідчого відділу Голопристанського відділу поліції Костянтина Лахновського, тілесні ушкодження були спричинені руками, кулаками. Також у нього є перелом склепіння черепа, однак він не є причиною смерті.

Як каже дружина вбивці Валентина, конфлікти між ними були постійно і практично через все. Вона називає дітей Костянтина неадекватними: "Просто вже дійшло до точки кипіння".

У той же час односельці стверджують, що сім'я Бриків сама постійно провокувала скандали і конфліктувала з людьми, а Костянтина називають спокійною людиною, який до останнього намагався уникнути сварки: "Велика сім'я, чоловік весь час з дітьми. У них ніколи не були ніякі компанії. Не вживає жодних спиртних напоїв".

Відео: YouTube / ТСН

Нагадаємо, 8 липня під Херсоном у Скадовську виявили тіла жінки і дітей. У жінки був на голову поліетиленовий пакет, перемотаний скотчем, а хлопчики без ознак життя лежали на своїх ліжках у сусідній кімнаті. На тілах всіх трьох жертв не було слідів насильства. Нещодавно екпертиза встановила справжню причину загибелі сім'ї.

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі хлопець облив окропом свою дівчину поки вона спала. Вони жили в цивільному шлюбі, і виховували двох дітей. Зловмисник при вчиненні злочину старався, щоб окріп потрапив в рот дівчині - таким чином він хотів завдати більшої шкоди її здоров'ю.