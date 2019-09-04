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Чоловік забив двірника до смерті держаком від вил: деталі трагедії у Києві

STYLERЖиття    04.09.2019 - 08:02
Чоловік забив двірника до смерті держаком від вил: деталі трагедії у Києві
У Києві чоловік забив двірника до смерті (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Двірник загинув від численних переломів і забійних ран

У Києві 33-річний чоловік забив двірника до смерті держаком від вил 60-річного двірника. Нещодавно суд призначив покарання неадеквату - сім років позбавлення волі. Про це повідомляє столична Нацполіція.

Трагедія сталася ще навесні цього року в Солом'янському районі Києва. До правоохоронців звернувся чоловік, який знайшов у підсобці будинку тіло свого товариша.

Поліція у ході розслідування з'ясувала, що кілька днів тому між двірником та однією жінкою виник конфлікт. А її співмешканець вирішив вступитися за дружину - він прийшов до помешкання, де працював двірник, і став наносити йому удари держаком від вил.

Чоловік забив двірника до смерті держаком від вил: деталі трагедії у Києві

У Києві чоловік забив двірника до смерті (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Судмедексперти прийшли до висновку, що чоловік загинув від численних переломів і забійних ран тулуба.

Вже за кілька годин поліція затримала підозрюваного - 33-річного уродженця Донеччини, який тимчасово жив у столиці. Виявилося, що він раніше був засуджений за аналогічний злочин, а також за грабежі і крадіжки.

На суді підозрюваний повністю визнав свою провину і отримав сім років за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого). Варто зазначити, що максимальною санкцією статті є 10-річне ув'язнення.

Раніше ми писали про те, що на популярному українському курорті застрелили відпочиваючого.

А також повідомляли про те, що під Запоріжжям вбивці вчинили жорстоку розправу над таксистом, який вирішив їх підвезти.

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