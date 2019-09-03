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Змушена була застосувати ніж: під Києвом жінка зарізала екс-коханого

STYLERЖиття    03.09.2019 - 17:46
Змушена була застосувати ніж: під Києвом жінка зарізала екс-коханого
Під Києвом жінка вбила свого екс-чоловіка (Колаж РБК-Україна)

Жінка стверджує, що змушена була оборонятися від колишнього чоловіка

У Київській області жінка зарізала ножем свого колишнього співмешканця. Як вона пояснила поліції – вона діяла в рамках самооборони. Подробиці події розповіли у прес-службі поліції Київської області.

Трагедія розігралася в селі Безуглівка Згурівського району. Жителька Яготина приїхала в будинок свого колишнього співмешканця та його батьків на запрошення екс-коханого. Як вона пояснила – вони разом вже не проживають, але він попросив її допомогти по господарству.

Після всієї виконаної домашньої роботи, господар вирішив відпочити і відсвяткувати. Під час застілля колишні співмешканці вживали алкоголь. У якийсь момент між ними виникла сварка. Після цього чоловік пішов кудись, а жінка лягла спати. Коли він повернувся – почав бити колишню співмешканку. Вона стала тікати і по дорозі схопила кухонний ніж. У дворі вона, захищаючись, вдарила колишнього чоловіка. Рана виявилася смертельною, і чоловік помер на місці.

Змушена була застосувати ніж: під Києвом жінка зарізала екс-коханого

Під Києвом жінка встромила в екс-коханого ніж (Фото: Національна поліція)

На місце події прибула поліція та слідчо-оперативна група. Жінку затримали і на даний момент слідчі проводять слідчі експерименти, щоб спростувати або підтвердити слова жінки про самооборону. Знаряддя вбивства було вилучено.

За фактом вбивства порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Якщо вина буде доведена, то їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на популярному українському курорті застрелили відпочиваючого.

А також розповідали про те, що під Запоріжжям вбивці вчинили жорстоку розправу над таксистом.

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