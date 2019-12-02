Жінка почала народжувати на концерті Сердючки: дитині дали цікаве ім'я

Молода жінка почала передчасно народжувати під час виступу Вєрки Сердючки на "Вечорі прем'єр з Катею Осадчою". Поки Андрій Данилко з колективом презентував свій новий хіт в Палаці "Україна", дівчину з переймами забрала швидка.

Тетяна Береговець прийшла на концерт 13 листопада на восьмому місяці вагітності і навіть не підозрювала, що поїде з залу не на таксі, а на "швидкій".

Про те, що на її "вечорі" почалися пологи, сама Катя Осадча дізналася лише на наступний день від своїх адміністраторів, які допомагали за лаштунками майбутній мамі.

Пізніше почалися пошуки дівчини по всіх пологових будинках Києва. Таню і новонароджену знайшли у відділенні патології новонароджених і недоношених, оскільки маля вирішило з'явитися на світ раніше терміну.

Катя Осадча приїхала в пологове відділення, щоб особисто зустріти "героїню" її концерту на виписці.

Виступ Сердючки на концерті 13 листопада (фото: jetsetter.ua)

Таня зі своїми знайомими на концерт приїхала з Глухова - квиток їй подарували подруги, щоб розважити майбутню маму перед декретом і всіма клопотами, пов'язаними з материнством.

"Наша дівчинка на місяць раніше вирішила, що їй вже треба танцювати і співати", - каже Таня.

Породілля розповідає, що попри початок переймів досиділа концерт, і вже під час фінального виступу Вєрки Сердючки поїхала в пологовий будинок з концертного залу.

Таня цілий тиждень думала, як назвати доньку, і нарешті визначилася. Дівчинку назвали Катею - Осадча разом з командою весь час перебування Тані в лікарні опікала молоду маму. Катю Осадчу дівчина називає янголом-охоронцем.

"Спасибі вам, Катерина за те, що у нас тепер є Катерина", - сказала дівчина. На що телеведуча їй відповіла: "Всі Катерини затяті, вона точно буде цілеспрямована".

Жінка почала народжувати на виступі Сердючки на "Вечорі прем'єр" Осадчої (відео: YouTube/ТСН)