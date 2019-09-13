"Наречений з Сен-Тропе" розповів про стосунки з Богданом (відео)

Андрій Довбенко, якого називають "смотрящим" за Міністерством юстиції України, прокоментував свої стосунки з головою Офісу президента Андрієм Богданом, візит якого на його весілля в Сен-Тропе на День Незалежності викликав великий скандал. Юрист на полях форуму "Ялтинська європейська стратегія" (YES) в Києві заявив, що чиновника знає мало. Про це він заявив у п'ятницю, 13 вересня, журналісту видання "Новое время".

За словами Довбенка, жодних робочих стосунків із Богданом у нього немає, а знайомий з главою ОПУ він тільки "трошки".

"Він мою дружину (Анну Огренчук, - Ред.) знає - ми так познайомилися", - сказав юрист.

Фото: Андрій Довбенко і Анна Огренчук (facebook.com anna.ogrenchuk)

Також Довбенко запевнив, що його називають "сірим кардиналом" Мін'юсту марно, бо жодного впливу на міністерство він не має, і взагалі політика його "абсолютно" не цікавить.

Юрист Андрій Довбенко (Фото: скріншот)

"Все це повний абсурд. Не слухайте, не читайте радянських газет - дуже вам рекомендую", - заявив юрист і додав, що не знайомий з чиновниками з Міністерства юстиції та не збирається це робити.

"Це не моє. Я людина бізнесу", - заявив юрист, відповідаючи на запитання щодо своєї можливої політичної діяльності.

Юрист Андрій Довбенко розповів про стосунки з главою ОПУ Андрієм Богданом (Відео: YouTube / НВ)

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський відреагував на скандал з поїздкою Богдана в Сен-Тропе на День Незалежності. Глава держави заявив, що Богдан не мав права так чинити: "Я думаю, що він був не правий. Я йому подзвонив і сказав, що він не правий у цій ситуації. Він як один із реальних і потужних людей у владі, він не мав права у День Незалежності країни в Сен-Тропе гуляти".

Нагадаємо, 22 серпня Богдан прибув в Сен-Тропе на півдні Франції і взяв участь у святкуванні весілля Довбенко. Захід тривав три дні, тому День незалежності керівник офісу Зеленського провів на приватній яхті.