19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин став батьком: перші фото з малюком
Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин і його дружина Іванка стали в перший раз батьками.
Про це стало відомо з рекламної сторінки в Instagram співака.
Народження дитини
Відзначається, що 29 грудня 23-річна Іванна Сасанчина народила на світ малюка. Це дівчинка.
У мережі опубліковано фото, де батько дитини зображений на ліжку в післяпологовій палаті з новонародженим на грудях. Судячи з усього, у пари були партнерські пологи.
"Я щасливий. Дякую Богові за це", - написав він
Роман Сасанчин в 19 років став батьком (фото: instagram.com/r.sasanchyn)
Нагадаємо, що напередодні вагітна дружина Іванна потрапила до лікарні. У неї сильно розболівся живіт і вони вирішили, що почалися сутички.
"Ми сьогодні приїхали в лікарню з причини, що в Іванки почав дуже сильно боліти живіт. Вона сьогодні здала всі аналізи, які були потрібні й завтра буде точна інформація про пологи", - писав артист.
Судячи з усього, в лікарні Іванна вже дала життя своєму первістку і тепер може очікувати тільки привітань.
Раніше ми повідомляли, що переможець "Голосу країни" Сасанчин офіційно одружився і зробив заяву про народження дитини.