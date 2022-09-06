Дружина Бориса Джонсона вразила всіх красою, покидаючи Даунінг-стріт (фото)

Борис Джонсон покидає Даунінг-стріт після того, як його на посту прем'єр-міністра Великої Британії замінила Ліз Трасс . Але увага британських ЗМІ сьогодні була прикута не лише до Джонсонюка, а й до його дружини Керрі - вона вразила всіх своєю красою і образом.

Елегантна дружина експрем'єра вийшла з ним на пресконференцію, ніжно тримаючи за руку. А одягнена вона була у рожеву сукню Ditsy Floral Fuschia з вирізом на спині, прикрашену квітами, від місцевого бренду Harmur, яку можна придбати за 195 фунтів.

Сукня місис Джонсон на 100% зроблена з шовку, має плаваючі шифонові рукави з робочими манжетами на ґудзиках, складку на талії, регульовану зав’язку на шиї та яскравий квітковий принт.

Також для останньої пресконференції Бориса Джонсона як прем'єр-міністра 34-річна мати двох його дітей розпустила свої світлі локони та вибрала рожеву помаду в тон вишуканій сукні.

Керрі Джонсон (фото: Getty Images)

До слова, як Керрі вже давно привертає увагу затятих модниць по всій Британії своїм шикарним і богемним стилем.

Керрі Джонсон (фото: twitter.com/parsonsmedia)

При цьому жінка віддає перевагу не дорогим дизайнерським нарядам, а орендованим речам або дешевим, та стильним сукням місцевих виробників. Також вона відома своєю любов’ю до екологічної моди.

В цьому сенсі, Керрі порівнюють з Оленою Зеленською, яка теж одягається в стильні українські бренди.

Сукня Керрі Джонсон (фото: harmur.co.uk)

Додамо, що після промови, у якій Джонсон емоційно заявив, що Британія повинна продовжувати підтримувати Україну проти російської агресії, незважаючи на економічні проблеми, чоловік підійшов до своєї коханої, ніжно взяв її за руку та повів крізь натовп.

Керрі і Борис Джонсони (фото: Getty Images)