"Це все, друзі". Джонсон виступив із прощальною промовою

Борис Джонсон звернувся до Британії зі своєю прощальною промовою перед передачею посади Ліз Трас. Під час якої він запевнив, його наступниця зробить все можливе для перемоги над енергетичним шантажем Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ну от і все, друзі", - так почав свій виступ Джонсон, після чого подякував присутнім за те, що прийшли послухати його та підкреслив, що нове змагання за лідерство в Консервативній партії було "несподіваною естафетою, правила якої змінили на півдорозі".

У своїй промові він, зокрема, перерахував свої досягнення як прем'єр-міністра, подякував міністрам за роботу з Brexit, за оперативне розгортання кампанії з COVID-вакцинації під час пандемії, а також за ефективне протистояння російському диктатору Володимиру Путіну.

Також Джонсон вдався і до емоційних висловлювань, порівнявши себе із "ракетою-носієм".

"Зараз я як одна з тих ракет-носіїв, яка виконала свою функцію, і тепер я м’яко повертатимуся в атмосферу і невидимо спущуся на воду в якомусь віддаленому і непримітному куточку Тихого океану", - сказав він.

Крім того, Джонсон заявив, що не втручатиметься в новий уряд на чолі з Ліз Трасс і висловив переконання, що Путін одержить поразку.

"Якщо Путін думає, що він може досягти успіху, шантажуючи та залякуючи британський народ, то він цілковито помиляється. Новий уряд Британії виведе країну з цієї кризи (енергетичного шантажу РФ - ред.)", - підкреслив він.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив, що йде з посади прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Рішення було прийнято після низки відставок в уряді, викликаних скандалом із заступником головного організатора правлячої Консервативної партії в Палаті Громад Крісом Пінчером.

Додамо, вчора, 5 вересня, у Великобританії обрали нового прем'єр-міністра країни. Нею стала чинна глава МЗС Британії Ліз Трасс, а вже сьогодні королева Єлизавета II затвердить її призначення.

Детальніше основні висловлювання Трасс про Україну та чи вплине зміна прем'єра на підтримку з боку Лондона - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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