Зеленський відреагував на перемогу Трасс: зможемо зробити багато для захисту наших народів

Київ і Лондон спільно зможуть зробити дуже багато для захисту наших народів і провалу всіх деструктивних зусиль Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Вже чекаю, коли можна буде продовжити нашу співпрацю з Борисом Джонсоном в його новому статусі і не менше чекаю початку співпраці з новим прем'єр-міністром Великої Британії пані Ліз Трасс", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна добре знає, що вона завжди була на світлій стороні європейської політики.

"Я вірю, що ми зможемо зробити ще дуже багато для захисту наших народів і провалу всіх деструктивних зусиль Росії. Головне - зберігати нашу єдність", - додав президент України.