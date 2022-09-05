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Є певні ідеї. Джонсон після відставки може постати у новій іпостасі, - Пристайко

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Понеділок 05 вересня 2022 23:55
Є певні ідеї. Джонсон після відставки може постати у новій іпостасі, - Пристайко Фото: Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Борис Джонсон після своєї відставки з посади прем'єр-міністра Великої Британії може постати у нових іпостасіях. Він уже має декілька ідей стосовно цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Великій Британії Вадима Пристайка в ефірі телемарафону 5 вересня.

Дипломат вирішив не розповідати, про що саме мовиться.

"У Джонсона вже є певні ідеї. Найближчим часом, я думаю, ми побачимо Джонсона в нових іпостасях", - зазначив Пристайко.

Посол також висловив упевненість, що Україна продовжить займати дуже важливу частину в житті вже тепер колишнього прем'єра Британії.

Нагадаємо, у Великій Британії призначенили нового прем'єр-міністра. Цю посаду відтепер обійматиме Ліз Трасс.

До слова, читайте у матеріалі РБК-Україна - Чим запам'ятався Джонсон на посаді прем'єра Британії.

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