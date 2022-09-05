Є певні ідеї. Джонсон після відставки може постати у новій іпостасі, - Пристайко

Борис Джонсон після своєї відставки з посади прем'єр-міністра Великої Британії може постати у нових іпостасіях. Він уже має декілька ідей стосовно цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Великій Британії Вадима Пристайка в ефірі телемарафону 5 вересня.

Дипломат вирішив не розповідати, про що саме мовиться.

"У Джонсона вже є певні ідеї. Найближчим часом, я думаю, ми побачимо Джонсона в нових іпостасях", - зазначив Пристайко.

Посол також висловив упевненість, що Україна продовжить займати дуже важливу частину в житті вже тепер колишнього прем'єра Британії.