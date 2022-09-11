5 унікальних українських борщів, рецепти яких вас точно здивують

Відтоді як український борщ внесений в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО, до нашої страви привернено немалу увагу. Звісно ж, рецептів борщів існує безліч, але деякі вас точно здивують.

Унікальними знаннями поділилися на YouTube-каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.

Білений борщ (підбиваний борщ, весільний борщ)

В такий борщ сметану кидають під час приготування, та ще разом з молоком, яйцем і борошном.

Його готують на копчених ребрах. Він максимально рідкий - без картоплі та капусти. А морква з буряком треться на терці. На весіллях такий борщ п'ють з горняток. Можна подавати в тарілці з підкопченим ребром.

Таку страву готують на Прикарпатті.

Складники:

Копчені ребра - 800 г

Морква - 2 шт.

Буряк - 2 шт.

Вода - 4 літри

Олія - 1 столова ложка

Цибуля - 1 шт.

Смалець - 1 столова ложка

Лимонна кислота - 1 щіпка

Сметана - 400 мл

Молоко - 200 мл

Борошно - 3 столові ложки

Яйце - 1 шт.

Лавровий лист - 2 шт.

Кріп - 1 пучок

Сіль - до смаку

Чорний перець горошок - 10 шт.

Покрокове приготування

Копчені ребра нарізаємо на невеликі шматки та заливаємо гарячою водою на 15-20 хвилин. Ребра перекладаємо у каструлю, додаємо добре помиту моркву та буряки. Все заливаємо водою та ставимо варитися на 1 -1,5 години. Моркву та буряк можна відварити окремо.

Виймаємо з води буряки та моркву. Даємо вистигнути. Воду підсолюємо за смаком та збавляємо газ до мінімуму. Додаємо чорний перець горошком. Чистимо буряки та моркву від шкірки. Натираємо овочі на тертці.

Розігріваємо пательню та вливаємо олію. Додаємо дрібно нарізану цибулю та обсмажуємо. До цибулі додаємо ложку смальцю. До цибулі додаємо моркву та буряки. Все перемішуємо та тушкуємо на невеликому вогні. Додаємо щіпку лимонної кислоти та перемішуємо.

В окрему посудину виливаємо сметану та молоко. Додаємо 2-3 ложки борошна та збиваємо міксером. До молочної заправки додаємо яйце та знов збиваємо міксером.

Додаємо у воду тушковані овочі, лавровий лист. До молочної заправки додаємо три черпаки борщу та добре перемішуємо.

В борщ вливаємо молочну заправку та готуємо ще 5-10 хвилин на маленькому вогні. Додаємо дрібно порізану зелень

Давній борщ з буряковим квасом

Уявіть, що колись в Україні не було картоплі, помідорів і, тим паче, лимонної кислоти. Такий борщ могли готувати десь у XV столітті. Підкислити його можна буряковим квасом.

Складники:

Свинина - 300 г

Копчені ребра - 200 г

Сирий буряк - 1 шт.

Квашений буряк - 1 шт.

Смалець - 1,5 столові ложки

Буряковий квас - 350 мл

Цибуля - 2 шт.

Морква - 3 шт.

Борошно - 1 столова ложка

Білокачанна капуста - 1 шт.

Чорний перець горошком - 10 шт.

Сіль - за смаком

Покрокове приготування

Заливаємо м'ясо водою та ставимо варитися. Свіжий та квашений буряки нарізаємо на соломку. Розділяємо на дві частини, одну частину будемо тушкувати, а іншу варити.

Коли вода закипить, збираємо пінку. Додаємо перець горошком. Додаємо до м'ясного бульйону половину сирих та квашених буряків.

На розігріту пательню додаємо ложку смальцю та кидаємо туди другу частину квашених та свіжих буряівк. Тушкуємо 5-7 хвилин. Вливаємо буряковий квас та тушкуємо ще 15-20 хвилин.

Розігріваємо пательню та розтоплюємо пів ложки смальцю та додаємо нарізану цибулю. Додаємо натерту моркву та тушкуємо 5-8 хвилин. До засмажки додаємо ложку борошна та добре перемішуємо.

За 15 хвилин до закінчення додаємо половину нарізаної білокачанної капусти. Доводимо до кипіння 200 мл бурякового квасу. До борщу додаємо тушкований буряк та засмажку з моркви та цибулі. Солимо борщ за смаком.

Пісний борщ з грибами та чорносливом

Пісний борщ без м'яса, який готують влітку, восени чи взимку, особливо добре варити в сезон грибів. Також цей борщ зустрічається в списках про 12 страв на Святвечір.

Складники:

Свіжі білі гриби - 600 г

Чорнослив - 200 г

Буряки - 4 шт.

Картопля - 1 кг

Помідори - 6 шт.

Цибуля - 4 шт.

Морква - 3 шт.

Капуста - 1 шт.

Смалець - 2 столові ложки

Сіль - 1 столова ложка

Лавровий лист - 4 шт.

Чорний перець горошком - 10 шт.

Підкопчена паприка - 1 столова ложка

Материнка (орегано) - 1 щіпка

Вода - 7 літрів

Покрокове приготування

Беремо свіжі білі гриби, відрізаємо корінці, нарізаємо та замочуємо у соленій воді. Залишаємо на півгодини. Гриби проціджуємо та декілька раз промиваємо у чистій воді.

У каструлю висипаємо гриби, заливаємо їх водою та доводимо до кипіння. Коли вода закипить, додаємо лавровий лист, перець горошком та солимо. Варимо 20-30 хвилин. Помідори обливаємо кип'ятком, здираємо шкірку та нарізаємо.

Нарізаємо на соломку буряк та моркву. Картоплю нарізаємо на квадратики. Коли гриби поварилися, збираємо гриби та зливаємо у другу каструлю юшку.

Вливаємо у каструлю олію та додаємо дрібно нарізану цибулю, постійно помішуємо. Через декілька хвилин додаємо до цибулі моркву. Постійно помішуємо. Додаємо буряк та все перемішуємо.

Додаємо столову ложку підкопченої паприки та продовжуємо все тушкувати. Додаємо нарізані помідори. Додаємо добру щіпку материнки.

Коли все добре потушкувалося, заливаємо все грибною юшкою. Закидаємо картоплю та посічену капусту, доводимо до кипіння. Додаємо гриби та промитий чорнослив. Додаємо декілька перців горошком, лавровий лист та варимо ще декілька хвилин.

Український борщ в селі і секретний інгредієнт

Такий борщ завжди виходить максимально насичено червоним завдяки особливому інгредієнту і технології приготування. Наш інгредієнт - це кислота, в даному разі квашені помідори. Буряк же варто додавати максимально в кінці готування, щоб борщ вийшов максимально червоним.

Складники:

Курячі ніжки - 2 шт.

Морква - 1 шт.

Буряк - 2 шт.

Картопля - 4 шт.

Цибуля - 1 шт.

Квашений помідор - 1 шт.

Капуста білокачанна - 0,5 шт.

Зелень - 1 пучок

Вода - 4 літри

Сіль за смаком

Лавровий лист - 2 шт.

Чорний перець горошком - 6 шт.

Покрокове приготування

У великій 4-літровій каструлі варимо курячі ніжки. Моркву нарізаємо на невеликі шматки. До бульйону додаємо два добре помитих (неочищених) буряки. Додаємо нарізану моркву.

Виймаємо буряк та чистимо від шкірки (буряк можна варити і окремо, але цілим). Додаємо нарізану на кубики картоплю. Буряк нарізаємо на соломинки.

Чистимо цибулю, дрібно нарізаємо та обсмажуємо до золотистого кольору. До цибулі додаємо нарізаний буряк та тушкуємо на середньому вогні. Солимо борщ за смаком, додаємо лавровий лист та перець горошком.

Квашений помідор очищаємо від шкірки, дрібно нарізаємо та додаємо до буряка та цибулі. Продовжується тушкувати помішуючи. Дрібно січемо половину капусти та за 5-10 хвилин додаємо до борщу.

Додаємо тушкований буряк з цибулею. Нарізаємо зелень, додаємо в борщ та перемішуємо

Гуцульський білий борщ

Такий борщ має білий колір, адже готується з білого кормового буряка. Спеціально для цього борщу беруться білі кормові або перисті буряки і квасяться соломинками.

Складники:

Свинячі реберця - 1300 г

Копчені реберця - 700 г

Вода - 7 літрів

Морква - 3 шт.

Кормовий квашений буряк (або смугастий буряк, або якщо нема цукровий) - 3 шт.

Смалець - 1,5 столова ложка

Цибуля - 3 шт.

Лавровий лист - 4 шт.

Чорний перець горошком - 10 шт.

Буряковий квас - 100 мл

Орегано - 1 щіпка

Чебрець - 1 пучок

Сіль - 1 столова ложка

Кріп - 1 пучок

Покрокове приготування

Свіжі свинячі ребра замочуємо у холодній воді на півгодини. Підкопчені реберця замочуємо теплою водою на 20 хвилин. Після того, як ребра вимокли, перекладаємо їх у каструлю та заливаємо водою.

Моркву миємо, відчищаємо від шкірки та натираємо на дрібній тертці. Коли вода закипіла, зливаємо квас з банки, а квашені буряки додаємо до бульйону.

В розігріту пательню додаємо смалець та нарізану цибулю. Постійно помішуємо. Додаємо моркву, перемішуємо та тушкуємо приблизно 30 хвилин на середньому вогні. За 30-40 хвилин до закінчення, до борщу додаємо лавровий лист та перець горошком.

Якщо не вистачає борщу кислинки, додаємо буряковий квас. В борщ додаємо орегано та чебрець. Солимо борщ за смаком.

Дістаємо ребра, відділяємо м'ясо від кісток та дрібно нарізаємо. Повертаємо м'ясо в борщ. Додаємо тушковану моркву з цибулею до борщу та даємо покипіти декілька хвилин. Додаємо дрібно нарізану зелень.