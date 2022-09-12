Токан з картоплею за старовинним бойківським рецептом: просто і неймовірно смачно

Скріншот відео: Токан з картоплею за старовинним рецептом

Токан з картоплею - це дуже смачна і ситна страва, основні складники якої - картопля та кукурудзяна крупа дуже дрібного помелу. Його готували колись партизани УПА та пастухи і він є однією зі страв бойківської кухні.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.

Складники для токану (подані приблизно): картопля - 2 кг

кукурудзяна крупа (кукурудзяне борошно) - 200-300 грамів

шкварки та цибуля -1-3 шт.

кисляк (кисле молоко)

сіль за смаком Покрокове приготування Ставимо картоплю на вогонь, щоб вода трохи її покривала. Посоліть. Підсмажте окремо шкварки з цибулею. Коли картопля звариться, воду не зливайте, почніть затовкувати. Засипаємо кукурудзяну крупу і продовжуємо затовкувати, поки токан не стане однорідним. Консистенція має бути тягнучою. Викладіть токан на тарілку, посипте шкварками. Подають його з кислим молоком.