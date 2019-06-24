Чекайте пекельних заторів: у Києві на ремонт закрили ще один міст

У Києві на минулих вихідних закрили ще один міст на ремонт – це шляхопровід на перетині проспектів Комарова і Леся Курбаса з залізницею Київ-Волинський – Святошино. Про це повідомили на сторінці "Київавтодору" в соціальній мережі Facebook.

У повідомленні зазначено, що капітальний ремонт шляхопроводу почнуть з 22 червня, так як раніше цей міст був визнаний аварійно-небезпечним. На першому етапі будуть ремонтувати трамвайні колії, тротуари і проїздну частина у напрямку до центру міста. Цю частину ремонту планують закінчити до кінця 2019 року. В першу чергу будуть ремонтувати трамвайні шляхи, щоб швидше відновити рух швидкісних трамваїв №1 і №3. Замість них пустили маршрут №2, який переміщує пасажирів між двома мікрорайону.

Фото: www.facebook.com/s.hrynkevych

Друга частина ремонту шляхопроводу запланована на початок 2020 року – це буде ремонт дороги і тротуарів у бік Кільцевої дороги.

"У зв'язку з ремонтними роботами з 00:00 22 червня по шляхопроводу на перетині проспектів Комарова і Леся Курбаса з залізницею Київ-Волинський – Святошино (біля платформи "Борщагівка") рух у напрямку центру міста буде обмежено. Просимо вибачення за тимчасові незручності", - сказано в повідомленні.

Фото: www.facebook.com/s.hrynkevych

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві закрили на ремонт Шулявський міст і обмеження триватимуть до кінця 2019 року.

А також ми розповідали про те, що у Києві шматок мосту впав на автомобіль.