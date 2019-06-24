Ждите адских пробок: в Киеве на ремонт закрыли еще один мост

В Киеве на минувших выходных закрыли еще один мост на ремонт – это путепровод на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский – Святошино. Об этом сообщили на странице "Киевавтодора" в социальной сети Facebook.

В сообщении указано, что капитальный ремонт путепровода начнут с 22 июня, так как ранее этот мост был признан аварийно-опасным. На первом этапе будут ремонтировать трамвайное полотно, тротуары и проездную часть в направлении к центру города. Эту часть ремонта планируют закончить до конца 2019 года. В первую очередь будут ремонтировать трамвайные пути, чтобы быстрее возобновить движение скоростных трамваев №1 и №3. Вместо них пустили маршрут №2, который перемещает пассажиров между двумя микрорайонами.

Фото: www.facebook.com/s.hrynkevych

Вторая часть ремонта путепровода запланирована на начало 2020 года – это будет ремонт дороги и тротуаров в сторону Кольцевой дороги.

"В связи с ремонтными работами с 00:00 22 июня по путепроводу на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский – Святошино (возле платформы "Борщаговка") движение в направлении центра города будет ограничено. Просим извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении.

Фото: www.facebook.com/s.hrynkevych

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве закрыли на ремонт Шулявский мост и ограничения продлятся до конца 2019 года.

А также мы рассказывали о том, что в Киеве кусок моста упал на автомобиль.