У Києві почався демонтаж Шулявського шляхопроводу

Фото: Шулявський шляхопровід (УНІАН)

Шляхопровід перекрили вночі 17 березня

На Шулявському шляхопроводі сьогодні, 17 березня, розпочалися роботи з демонтажу. Про це повідомляє РБК-Українна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Як зазначається, рух транспорту на час реконструкції Шулявського шляхопроводу організовано прилеглими вулицями. Так, на шляхах об’їзду передбачено організацію одностороннього руху автомобільного транспорту, а саме: вулиця Антона Цедіка (до перетину з вулицею Петра Нестерова) та вулиця Петра Нестерова будуть переведені в режим одностороннього руху; вулиця Гарматна (до перетину з вулицею Виборзькою) та вулиця Виборзька також будуть переведені в режим одностороннього руху.

Фото: роботи з демонтажу на Шулявському шляхопроводі (kyivcity.gov.ua)

РБК-Україна писало, що на час ремонту Шулявського шляхопроводу вносяться зміни у шлях курсування автобусних маршрутів загального користування у режимі маршрутного таксі. Зміни вносяться у роботу маршруток №201, 239, 477, 427, 442, 455, 517.

Крім того, громадський транспорт змінить маршрути через ремонт Шулявського шляхопроводу. Зокрема, змінять маршрути тролейбуси №№ 22, 27, 42.

Зазначимо, що раніше в КМДА повідомляли, що ремонт триватиме до кінця 2019 року.