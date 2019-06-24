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У Києві шматок мосту впав на автомобіль

Новини » Надзвичайні події    24.06.2019 - 14:35
У Києві шматок мосту впав на автомобіль
Фото: міст на Осокорках (kiev informator ua)

Через подію вже звільнено директора КП Київавтошляхміст

Шматки штукатурки осипалися на шляхопроводі на Осокорках у Києві та впали на автомобіль. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначили в прес-службі, мер Києва Віталій Кличко вже відреагував на подію та звільнив в.о. директора комунального підприємства "Київавтошляхміст" Дмитра Котлубея і доручив Департаменту транспортної інфраструктури КМДА обстежити всі штучні споруди в Києві.

"Я вважаю, що винен в цьому балансоутримувач шляхопроводу. Він повинен вчасно обстежувати об’єкти, за належний стан яких відповідає, і надавати оперативно інформацію іншим службам щодо виявлених проблем", - зазначив Кличко.

Також мер столиці доручив Департаменту транспортної інфраструктури КМДА обстежити всі штучні споруди в столиці і оперативно надати інформацію щодо найпроблемніших мостів із тих, де зараз не відбуваються ремонтні роботи.

 
 

 

Нагадаємо, у лютому 2017 року в Києві обвалився Шулявський шляхопровід.  Реконструкція Шулявського шляхопроводу в Києві почалася в березні 2019 року.

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Новини України Віталий КличкоКиївмост
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