Що чекає Україну в 2020 року: екстрасенс дав новий прогноз

Екстрасенс дав прогноз на 2020 рік по Україні (фото: РБК-Україна)

Переможець "Битви екстрасенсів" Арман Цибульський пророкує Україні зміни на краще в 2020 році

Що чекає Україну в 2020 році - питання, яке хвилює всіх жителів нашої країни. Екстрасенс Арман Цибульський, який за національністю ром, пророкує хороший рік та рух вперед всій країні. Про це він повідомив в інтерв'ю "Фактам". Зазначимо, що Арман став переможцем шоу "Битва екстрасенсів". У своїй роботі він використовує магічну книгу, за допомогою якої може навіть переписувати людські долі.

Арман вважає, що Україна в 2020 році піде вперед і у неї почнеться новий етап. Людей чекають зміни в кращу сторону. Також екстрасенс порадив людям не сваритися і не лаятися напередодні Нового року, тоді і весь рік буде вдалим.

"Для нашої країни цей рік стане роком зростання. Як я перейшов завдяки "Битві екстрасенсів" в новий цикл, так і Україна почне свій новий етап. Я бачу рух вперед і зміни в кращу сторону. Головне — не переносити з собою минулорічні образи і негативні думки. Адже новий рік — це теж початок нового циклу для кожного з нас. Потрібно відпускати негатив. Тоді ми звільнимо всередині себе місце для позитивного зростання. Не сваріться в свято, намагайтеся мислити позитивно. І тоді весь рік стане для вас вдалим", - повідомив ясновидець.

до Речі, за словами Влада Росса, війна на Донбасі закінчиться до 2021 року. Це буде пов'язано з циклом Білій Місяця, яка є дуже позитивною і милостивої планетою.