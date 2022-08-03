Вас чекає доленосний і переломний серпень! Цей знак Зодіаку накриють шалені зміни

Гороскоп на серпень 2022 розповість про один знак Зодіаку, якого чекає справді доленосний період в житті. Це може стосуватися фінансової сфери, кар'єри, особистого життя.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артурівна . Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Цей знак - Козеріг

"Період Козерогам цей запам'ятається як доленосний і переломний в серпні 2022. Пошук життєвого шляху і сенсу життя. Тенденції до розривів зв'язків, розлук, відмови від колишнього стилю життя і старих інтересів", - впевнена астролог.

Матеріальні проблеми вийдуть цього місяця на перший план. І вирішити ви їх зможете тільки завдяки власним зусиллям та ініціативам. Доведеться трохи приборкати свої бажання. Зміцнення матеріальної бази за рахунок економії, доведеться відмовитися в багатьох речах, покупках.

Ймовірна зміна місця проживання, тимчасове проживання в іншому будинку, тяга до переїздів. Внутрішній неспокій спонукає шукати розраду на стороні, в оновленні обстановки, рвати зі звичною атмосферою.

Взагалі це положення пов'язане з певними переживаннями через майно, побутові питання, сімейні справи, стосунки з батьками або іншими родичами. Буде постійна незадоволеність станом справ в сім'ї. Будуть займати проблеми придбання майна, конфлікти через права володіння, спадщини.

Для жінок-Козерогів позиція може означати зміну в житті або статусу батька, а також важливість його втручання в її особисті справи. Взагалі в сім'ї можливі великі зміни також і для чоловіка.

Активізація чуттєвих зв'язків, інтимної сторони особистого життя. Можливий вчинок, що тягне за собою розрив любовних відносин надалі.

Взагалі, схильність до зрад, зміні партнерів. Схильність до розваг, азартних ігор, фінансових спекуляцій, до спорту, участі в світському житті, до отримання задоволення, до несподіваних вчинків.

"Прагнення до творчого самовираження, ігор, дійств, шоу, до артистичної діяльності, а також до викладання, застосування виховних заходів щодо дітей. Для жінок-Козерогів може вказувати на раптове зачаття", - додала астролога.