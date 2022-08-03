Вас ждет судьбоносный и переломный август! Этот знак Зодиака накроют безумные перемены

Гороскоп на август 2022 расскажет об одном знаке Зодиака, которого ждет поистине судьбоносный период в жизни. Это может касаться финансовой сферы, карьеры, личной жизни.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна . Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Этот знак - Козерог

"Период Козерогам этот запомнится как судьбоносный и переломный в августе 2022. Поиск жизненного пути и смысла жизни. Тенденции к разрывам связей, разлукам, отказу от прежнего стиля жизни и старых интересов", - уверена астролог.

Материальные проблемы выйдут в этом месяце на первый план. И решить вы их сможете только благодаря собственным усилиям и инициативам. Придется немного обуздать свои желания. Укрепление материальной базы за счет экономии, придется отказаться во многих вещах, покупках.

Вероятная смена места жительства, временное проживание в другом доме, тяга к переездам. Внутреннее беспокойство побуждает искать утешение на стороне, в обновлении обстановки, рвать с привычной атмосферой.

Вообще это положение связано с определенными переживаниями из-за имущества, бытовых вопросов, семейных дел, отношений с родителями или другими родственниками. Будет постоянная неудовлетворенность положением дел в семье. Будут занимать проблемы приобретения имущества, конфликты из-за права владения, наследования.

Для женщин-Козерогов позиция может означать перемену в жизни или статуса отца, а также важность его вмешательства в ее личные дела. Вообще в семье возможны большие перемены также и для мужчин.

Активизация чувственных связей, интимной стороны личной жизни. Возможен поступок, влекущий за собой разрыв любовных отношений в дальнейшем.

Вообще, склонность к изменам, смене партнеров. Склонность к развлечениям, азартным играм, финансовым спекуляциям, к спорту, участию в светской жизни, к получению удовольствия, к неожиданным поступкам.

"Стремление к творческому самовыражению, играм, действам, шоу, к артистической деятельности, а также к преподаванию, применению воспитательных мер в отношении детей. Для женщин-Козерогов может указывать на внезапное зачатие", - добавила астролога.