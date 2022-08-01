Вони навчилися зупиняти час: п'ять нестаріючих знаків Зодіаку

Астрологи впевнені, що здатність довго залишатися молодими й вродливими залежить від того, під яким знаком Зодіаку ви народилися.

Овен

Річ у тім, що Овни набагато довше зберігають свою внутрішню дитину і до багатьох речей підходять розслаблено. Представники вогняної стихії із задоволенням беруться за будь-які виклики долі, тому рідше стикаються зі стресом, що дозволяє їм зберігати молодість.

Близнюки

Вік для Близнюків не має особливого значення, оскільки вони комфортно почувають себе на кожному етапі життя. Це дуже рухливі і харизматичні люди, які завжди здаються молодшими.

Лев

Леви від природи виглядають молодшими за свої роки. Пов'язано це з тим, що Лев - один з найбільш веселих і оптимістичних знаків, крім того догляд за собою у них стоїть на першому місці.

Терези

Секрет вічної молодості Терезів укладений в символіці знака - ці люди намагаються у всьому досягти рівноваги, тому зазвичай стежать за своїм здоров'ям. Вони досить рідко впадають у крайнощі і не піддають себе непотрібним ризикам.

Стрілець

Стрільцям далекі поняття тривоги, нервів і стресу. Астрологи впевнені, що представники цього знака відносяться до життя набагато легше інших, що найкращим чином відбивається на їх обличчі.