Детальний гороскоп на перший тиждень серпня: що нам усім готують зірки

Гороскоп на кожен день першого тижня серпня 2022 року для всіх знаків Зодіаку попередить про можливі складнощі та підкаже про шанси і багатообіцяючі перспективи в цей період.

Понеділок, 1 серпня

Ранок понеділка принесе багато зухвалих ідей у всіх сферах життя. І ви можете за них братися спокійно: у вас достатньо енергії та заступництва. День від вас вимагатиме багато сил, тому до вечора у вас не буде сил на близьких.

Бізнес. Сьогоднішній день дасть хороший старт для реалізації вже давно назрілих планів щодо реалізації нестандартних рішень.

Фінанси. Ваші фінансові операції сьогодні не будуть пов'язані з ризиком втрати. Фортуна на вашому боці - дерзайте.

Стосунки. Сьогодні ваша друга половинка очікує від вас незвичайних вчинків. Почніть день з дуже смачного і романтичного сніданку. Увечері буде відчуватися втома і роздратування. Не несіть у ваші стосунки проблеми вашого робочого дня.

Здоров'я. Сьогодні дуже сприятливий час для догляду за шкірою. Можете запланувати похід на ѕра процедури. Постарайтеся сьогодні не переїдати.

Покупка. Якщо готові вже до домашніх змін - купіть для оселі елементи декорування. Не обов'язково, щоб вони були довгострокового використання.

Вівторок, 2 серпня

Сьогодні вам дуже буде хотітися душевного спілкування, розуміння. Ви будете використовувати будь-яку можливість для комунікації.

Бізнес. Весь день будете в ролі дипломата. Дуже багато чого доведеться зважувати, перш ніж прийняти остаточне рішення. Гарний день для проведення переговорів.

Фінанси. Удача сьогодні буде не на вашому боці. Дуже багато сумнівів будуть заважати вам прийти до більш прийнятних рішень. Тому краще перенести ваші фінансові маніпуляції на інший день, коли ви не будете випробувати таку невпевненість.

Стосунки. Сьогодні необхідно проявити максимум дипломатії у своїх вчинках і висловлювань. Не слід сліпо піддаватися почуттю ревнощів, що сьогодні терзатиме вас.

Здоров'я. Косметично процедури принесуть вашій шкірі сьогодні здоров'я і сяяння. Так само добре сьогодні запланувати візит до стоматолога, навіть просто для огляду.

Покупка. Сьогодні добре купувати щось для автомобіля, чи сам автомобіль. Так само гарні покупки для заняття спортом.

Середа, 3 серпня

У сім'ї сьогодні може виникнути конфлікт з мамою/дружиною/дочкою/сестрою. Жіноче сприйняття сьогоднішньої уваги/або її відсутності буде дуже дивним для оточуючих.

Бізнес. Багато рішень бізнес питань сьогодні залежатимуть від настрою жінок, які залучені до їх рішення. Тому наберіться терпіння, організуйте для них найсприятливішу обстановку для роботи. І крапелька більше уваги ніж вчора дасть свої результати.

Фінанси. Сьогодні тільки перевірені канали можна використовувати для вирішення фінансових питань. Ризикувати сьогодні не варто.

Стосунки. Сьогодні не вдасться уникнути конфлікту, якщо ви на очах у своїх половинок проявите більше уваги комусь, а не їм.

Здоров'я. Дуже акуратно треба бути сьогодні з ліками, особливо тими, які можуть мати сильний побічний ефект на нирки і підшлункову залозу. Нирки та підшлункова залоза дуже вразливі сьогодні.

Покупка. Сьогодні гарний день для покупки електронних гаджетів, телевізора, стерео звукової системи.

Четвер, 4 серпня

Сьогодні ви зможете передбачити деякі дії на пару кроків вперед. Але крім підвищеної інтуїції так само зросте й емоційний рівень.

Бізнес. З ранку ви змушені будете вдатися до своєї влади і взяти всю відповідальність на себе для просування вашої справи. Або вам в роботі буде протистояти ваш керівник.

У другій половині дня все зміниться. Ви отримаєте необхідну вам інформацію або документ.

Фінанси. На першу половину дня нічого не плануйте. Всі фінансові питання та операції проводите після 12:00.

Стосунки. З ранку можете накосячити, проявивши своє "хто в домі господар". Але до вечора постарайтеся викликати позитивні емоції та звести нанівець "гострі кути" у стосунках.

Здоров'я. Не рекомендується займатися активним сексом. Якраз зараз період для утримання. Статева система зараз дуже вразлива.

Покупка. Якщо ви не готові викласти велику суму грошей, краще йти в магазин із заздалегідь підготовленим списком, або не йти взагалі.

П'ятниця, 5 серпня

Уникнути сьогодні емоційного виплеску не вийти. Пристрасті будуть загострюватися до високого рівня. Але постарайтеся все-таки знизити градус конфліктності, якщо його не вдасться уникнути.

Бізнес. Сьогодні буде вкрай важко продавити будь-яку ідею або стратегію. Розумом розумієте, що все правильно, але внутрішній голос вас турбує, і це вам не даватиме спокою. До вечора хвилювання посилиться, і ви зрозумієте "де собака зарита".

Фінанси. Цей день не сприятливий для заняття фінансовою діяльністю.

Стосунки. Сьогодні буде багато непорозуміння у стосунках. Ви ніби будете говорити на різних мовах про одне і те ж, але кожен стоятиме на своєму. Поступіться, і зробіть так, як вважаєте за потрібне.

Здоров'я. Не рекомендується вживати гостру їжу. Особливо це стосуватиметься тих, хто захоче спробувати гостру їжу вперше. Будьте обережні, можете пошкодити слизову опіком від гострої їжі.

Покупка. Сьогодні можете себе побалувати смачною їжею і солоденьким теж.

Субота, 6 серпня

З ранку все піде як по маслу. Вас нічого, і ніхто не дратуватиме. Вас буде все влаштовувати, оскільки все йтиме за вашим планом.

Бізнес. Питання бізнесу та взаємодії з іноземними партнерами необхідно почати вирішувати з самого ранку. Сьогодні вам вдасться зрушити з мертвої точки те, що не вдавалося вже довгий час.

Фінанси. Це ваш день. Якщо ви хочете отримати адреналін і у вас робота на біржі - дерзайте. Інтуїція буде не тихо, і не в авто режимі працювати. Вона буде вам дуже явно сигналізувати, звідки вам прийде вигода.

Стосунки. Ваша інтуїція вас не підведе. Ви буквально будете вихоплювати слова вашої половинки не з язика, а з голови. Тому зможете передбачити її/його бажання й організувати так цей день, щоб ви разом отримували кайф від проведеного часу разом.

Здоров'я. Будьте обережні при лікуванні шкірних захворювань медикаментами, які будуть на гормональній основі.

Покупка. Якщо у вас немає намету для кемпінгу, то саме час його купити.

Неділя, 7 серпня

Сьогодні вас буде тягнути на природу, подорожувати. День гарний для початку навчання, або відвідайте семінар/вебінар на ті теми, в яких ви хотіли б підтягнути знання.

Так само день хороший для дресирування вашого чотирилапого друга. Ви будете пишатися своїм улюбленцем.

Бізнес. Дуже гарний день для розширення бізнесу, зустрічей з іноземними партнерами (але бажано не в офісі). Сьогодні день везіння і фарту.

Фінанси. Чекали дивіденди - отримуйте. Навіть більше ніж ви розраховували.

Стосунки. Сьогодні зустрічі з рідними, друзями вам принесуть море відмінного настрою. Ваша половинка так само чекала весь тиждень відпочинок і релакс. Організуйте їй/йому такий відпочинок, вона/він заслужили це.

Здоров'я. Якщо є можливість поїхати у хвойний ліс, скористайтеся цією можливістю. Зараз як ніколи необхідне особливе повітря для наповнення киснем клітини легенів.

Покупка. Сьогодні побалуйте себе покупками, які пов'язані з творчістю. Не забувайте про себе і своє хобі.