Не пробачимо, не забудемо: побратими розповіли про загиблого на фронті 27-річного лицаря (фото)

Боєць Василь Лісіцин з 28 омбр помер в результаті ворожого обстрілу
На Донбасі загинув військовослужбовець 28-ї окремої мехбригади імені Лицарів Зимового Походу стрший солдат Василь Лісіцин. Боєць помер на фронті 17 грудня близько сьомої вечора в результаті обстрілу окупантів.
Як розповіли побратими воїна на сторінці 28-ї омбр в Facebook, Василь отримав поранення, не сумісні з життям.
Солдату було лише 27 років.
Також військові передали слова співчуття рідним і близьким молодого героя.
"Не пробачимо. Не забудемо", - наголосили бійці.
Нагадаємо, що 28 мехбригади імені Лицарів Зимового Походу виконує бойові завдання в районі Красногорівка Донецької області.
Військовий 28 омбр Василь Лісіцин (Фото: facebook.com/28brigade)
Старший солдат 28-ї окремої механізованої бригади Василь Анатолійович Лісіцин був родом з Кропивницького.
Воїн був нагороджений відзнакою президента України "За участь в антитерористичній операції".
У Василя залишилася дружина і маленька дитина.
Військовий 28 омбр Василь Лісіцин (Фото: facebook.com)
Користувачі мережі дякують військовому за мужність, доблесть та подвиги на захисті України від окупантів.
Фото: скрін коментарів facebook.com/28brigade