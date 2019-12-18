ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Не пробачимо, не забудемо: побратими розповіли про загиблого на фронті 27-річного лицаря (фото)

STYLERВійна    18.12.2019 - 14:07
Не пробачимо, не забудемо: побратими розповіли про загиблого на фронті 27-річного лицаря (фото)
На Донбасі загинув боєць Василь Лісіцин з 28 омбр (Фото: колаж РБК-Україна)

Боєць Василь Лісіцин з 28 омбр помер в результаті ворожого обстрілу

На Донбасі загинув військовослужбовець 28-ї окремої мехбригади імені Лицарів Зимового Походу стрший солдат Василь Лісіцин. Боєць помер на фронті 17 грудня близько сьомої вечора в результаті обстрілу окупантів.

Як розповіли побратими воїна на сторінці 28-ї омбр в Facebook, Василь отримав поранення, не сумісні з життям.

Солдату було лише 27 років.

Також військові передали слова співчуття рідним і близьким молодого героя.

"Не пробачимо. Не забудемо", - наголосили бійці.

Нагадаємо, що 28 мехбригади імені Лицарів Зимового Походу виконує бойові завдання в районі Красногорівка Донецької області.

Не пробачимо, не забудемо: побратими розповіли про загиблого на фронті 27-річного лицаря (фото)

Військовий 28 омбр Василь Лісіцин (Фото: facebook.com/28brigade)

Старший солдат 28-ї окремої механізованої бригади Василь Анатолійович Лісіцин був родом з Кропивницького.

Воїн був нагороджений відзнакою президента України "За участь в антитерористичній операції".

У Василя залишилася дружина і маленька дитина.

Військовий 28 омбр Василь Лісіцин (Фото: facebook.com)

Користувачі мережі дякують військовому за мужність, доблесть та подвиги на захисті України від окупантів.

  • Подяку воїну!
  • Вічна пам'ять герою!
  • Вічна пам'ять Герою України Співчуття рідним і близьким захисника. Сумуємо разом з вами! Будьте прокляті вбивці ...
  • Царство небесне! Вічна і світла пам'ять Герою України!
  • Умити їх тварюк по дорослому! Вічна пам'ять герою!
  • Господи, доки будуть гинути молоді хлопці? Співчуваю батькам, земля пухом.

Не пробачимо, не забудемо: побратими розповіли про загиблого на фронті 27-річного лицаря (фото)Не пробачимо, не забудемо: побратими розповіли про загиблого на фронті 27-річного лицаря (фото)Не пробачимо, не забудемо: побратими розповіли про загиблого на фронті 27-річного лицаря (фото)

Не пробачимо, не забудемо: побратими розповіли про загиблого на фронті 27-річного лицаря (фото)Не пробачимо, не забудемо: побратими розповіли про загиблого на фронті 27-річного лицаря (фото)Фото: скрін коментарів facebook.com/28brigade

На Донбасі під обстрілами загинув український військовий Одіозний нардеп назвав бойовиків "захисниками" Донбасу від режиму Зеленського (відео)
Новини України ДонбаспогибливійськовіООС
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся