Не пробачимо, не забудемо: побратими розповіли про загиблого на фронті 27-річного лицаря (фото)

На Донбасі загинув боєць Василь Лісіцин з 28 омбр (Фото: колаж РБК-Україна)

Боєць Василь Лісіцин з 28 омбр помер в результаті ворожого обстрілу

На Донбасі загинув військовослужбовець 28-ї окремої мехбригади імені Лицарів Зимового Походу стрший солдат Василь Лісіцин. Боєць помер на фронті 17 грудня близько сьомої вечора в результаті обстрілу окупантів.

Як розповіли побратими воїна на сторінці 28-ї омбр в Facebook, Василь отримав поранення, не сумісні з життям.

Солдату було лише 27 років.

Також військові передали слова співчуття рідним і близьким молодого героя.

"Не пробачимо. Не забудемо", - наголосили бійці.

Нагадаємо, що 28 мехбригади імені Лицарів Зимового Походу виконує бойові завдання в районі Красногорівка Донецької області.

Військовий 28 омбр Василь Лісіцин (Фото: facebook.com/28brigade)

Старший солдат 28-ї окремої механізованої бригади Василь Анатолійович Лісіцин був родом з Кропивницького.

Воїн був нагороджений відзнакою президента України "За участь в антитерористичній операції".

У Василя залишилася дружина і маленька дитина.

Військовий 28 омбр Василь Лісіцин (Фото: facebook.com)

Користувачі мережі дякують військовому за мужність, доблесть та подвиги на захисті України від окупантів.

Подяку воїну!

Вічна пам'ять герою!

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