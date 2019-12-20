Снайпери бойовиків на передовій прикриваються дітьми: у мережу потрапило фото

У мережі показали, як терористи "ДНР" прикриваються від пострілів ВСУ дітьми
Терористи "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі користуються забороненими прийомами і використовують маленьких дітей в якості прикриття. Про це повідомили на сторінці у Facebook 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.
Українські бійці бачать дитину і, природно, не стріляють у ворога.
"На першому фото - бронежилет загиблого хлопця. На другому - зафіксований нашою розвідкою кадр з позицій противника, зроблений незадовго до фатального пострілу. Так, вам не здалося. На фото - дитина. Маленька дівчинка грає, поки ворожий снайпер працює. Знає супротивник, що ми не зробимо жодного пострілу, поки, навіть теоретично, дитина може бути підданий небезпеки? Очевидно, так. користується цим? Бачите самі", - написали під фото.
прикриваються Бойовики на передовій дітьми (фото: facebook.com/28brigade)
Українці в коментарях обурилися діями терористів і висловили свої емоції.
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