Чекали кораблі і Зеленського: журналістка упала в рів і зламала ногу

В Очакові, на території військового порту, куди мав прибути президент України Володимир Зеленський пізно ввечері 20 листопада, стався неприємний інцидент з однією з акредитованих журналісток, Анжелою Слободян.

Як повідомили її колеги з місця події, Слободян спіткнулася на нерівній місцевості, впала в яму і зламала ногу.

"Загалом біда. Журналісти третю годину чекають біля прохідної військового порту в Очакові. Президент затримується. Всередину не пускають, кажуть "підготовчі заходи". Територія, м'яко кажучи, не пристосована до знаходження тут такої групи людей. Навколо ями, обкопані ділянки, суцільна темінь. Одним словом - Очаків, ну ви зрозуміли. Тільки що виїхала ПТС каналу 1+1 і світла не залишилося зовсім. У підсумку в яму впала журналістка ТРК "України" Анжела Слободян, зламавши ногу. Кажуть, відкритий перелом. Слава богу, хоч швидка поряд. Організація візиту дуже слабка", - написав на своїй сторінці в Telegram журналіст видання "НикВести" Олег Деренюга.

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Пізніше стало відомо, що Анжелу Слободян медики забрали з місця події і госпіталізували. У неї діагностовано відкритий перелом ноги.

В Очакові журналістка упала в рів і зламала ногу (Фото: telegram.dereniuha)