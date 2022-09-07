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Жайворонок або сова? Вчені назвали час, коли прокидатися найкорисніше для здоров'я

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Середа 07 вересня 2022 08:04
Жайворонок або сова? Вчені назвали час, коли прокидатися найкорисніше для здоров'я Фото: Вчені назвали найкорисніший час для пробудження (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Тривалість сну має велике значення для здоров'я людини. І виявилося, що час пробудження теж важливий. Зазвичай всіх людей ділять на жайворонків і сов - в залежності, від їх звичок по відходу до сну і пробудження.

Вчені визначили час пробудження, яке дозволяє довше жити та залишатися здоровим. Про це йдеться в дослідженні Chronobiology International.

За результатами дослідження, шанси на більш довге і здорове життя є у жайворонків. А у сов різні захворювання і проблеми виникають набагато частіше.

Жайворонки рано встають і їх пік активності припадає на першу половину дня. До 10 години вечора вони вже втомлюються і їх хилить в сон.

У сов графік зовсім інший - у них пік працездатності припадає на другу половину дня, і натхнення може відвідати ближче до півночі. Тому такі люди пізно лягають і пізно встають.

Вчені вивчили дані понад 400 тисяч осіб у віці від 38 до 73 років. Вони стежили за їх здоров'ям в середньому протягом шести років і аналізували причини різних захворювань і смерті.

Які проблеми виникають у сов

З урахуванням даних віку, статі, шкідливих звичок, індексу маси тіла і тривалості сну, виявилося, що у сов ризик смерті з різних причин збільшений на 10% - в порівнянні з жайворонками.

Імовірність психологічних і психічних розладів майже у два рази вище у сов, а ризик розвитку діабету - на 30% вище, ніж у тих, хто любить вставати рано вранці.

Ризик розвитку респіраторних захворювань у сов - на 23% вище, шлунково-кишкових захворювань - на 22%.

Як зазначає автор дослідження професор неврології в північно-західному університеті Крістен Л. Кнутсон, тип "сова" зазвичай виникає з генетичних схильностей. Але при бажанні можна внести корективи та змінити свій розклад, щоб стати "жайворонком".

Для цього потрібно поступово лягати та вставати раніше - зсувати час по 15 хвилин в тиждень. А перед сном уникати смартфонів і телевізора.

Ранні жайворонки, пізні сови та голуби

Крім того, вчені виділили не дві групи, А набагато більше. Є три основних хронотипи:

Ранні - жайворонки

Проміжні - голуби

Пізні - сови

У деяких випадках використовують 7 хронотипів: ранні жайворонки, дуже пізні сови та так далі.

Наприклад, ранні жайворонки засипають близько 8 години вечора і встають близько 5 ранку, а пізні сови засипають ближче до світанку і прокидаються в районі обіду.

Скільки ж потрібно спати

У кожної людини є власні переваги та потреби, але в цілому доросла людина повинна спати не менше 7-9 годин на добу. Діти та підлітки, в залежності від вікової категорії - від 8 до 12 годин.

Вчені відзначають, що 5 годин сну протягом 4 діб поспіль негативно впливають на розумову діяльність в тій же мірі, що і вміст невеликої кількості алкоголю в крові.

Засипати найкраще в проміжку з 21 до 24 годин. А ось прокидатися бажано в період з 6 до 8 години ранку.

До речі, раніше ми писали про те, що вчені назвали найкращий час для сніданку.

А також ми розповідали про те, що експерт пояснила, чому під час війни важливо дотримуватися нормального графіка сну.

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