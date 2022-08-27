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Коли потрібно снідати: вчені поставили крапку в цьому питанні

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Субота 27 серпня 2022 08:02
Коли потрібно снідати: вчені поставили крапку в цьому питанні Фото: Вчені назвали найкращий час для сніданку (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Найкращий час для ранкового прийому їжі - рано вранці. Саме в цей час організм отримає від їжі максимальну кількість користі.

Таку заяву зробили вчені з Міського університету Нью-Йорка у своїй статті на Journal of Nutrition.

У кожної людини протягом життя формуються власні звички прийому їжі. Хтось любить снідати відразу після пробудження, а комусь потрібно кілька годин, щоб "дозріти" для прийому їжі.

Дослідники з Міського університету в Нью-Йорку з'ясували, який же час доби ідеально підходить для сніданку і допомагає прожити довше.

У дослідженні брали участь понад 34 тисяч американців старше 40 років. Кілька десятиліть вчені відстежували дані про час сніданку і порівнювали його з різними показниками, в тому числі й з показниками смертності.

Виявилося, що сніданок між 6 і 7 годинами ранку знижує ризики передчасної смерті від серцево-судинних захворювань або раку на 6% в порівнянні з тими, хто снідає після 8 ранку. Ще більше ризик виникнення різних захворювань у тих, хто приймає їжу о 10 годині ранку. А у любителів пізнього сніданку ризик серцевих захворювань виростає на 12%.

Як пояснюють вчені, більш пізній сніданок протягом тривалого періоду порушує внутрішній біологічний годинник. Це збільшує ризик розвитку діабету 2 типу і серцевих захворювань.

Порушення харчових внутрішніх годин - це порушення системи всередині вашого тіла, яка контролює вивільнення інсуліну та інших гормонів, які пов'язані з перетравленням їжі.

Функція інсуліну полягає в тому, щоб поглинати глюкозу в крові й цей процес досягає свого необхідного рівня саме рано вранці.

На думку вчених, якщо ваш сніданок буде пізнім, то він пройде в той час, коли організм виробляє менше інсуліну, а значить рівень глюкози буде в крові постійно підвищуватися. А з роками це призведе до розвитку діабету і серцево-судинних захворювань.

"Тіло використовує багато запасів енергії для росту і відновлення протягом ночі. Збалансований сніданок допомагає збільшити нашу енергію, а також білок і кальцій, які використовуються вночі. Сніданок є частиною відновлення нашого організму після ночі", - прокоментувала дослідження дієтолог Сара Елдер.

Вона додала, що має значення і що ви їсте на сніданок. Це повинна бути їжа, яка багата клітковиною і вітамінами, а не насиченими жирами.

До речі, раніше ми писали про те, що лікар пояснила, чому вранці не хочеться снідати.

А ще розповідали про те, які серйозні помилки ми допускаємо під час сніданку.

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