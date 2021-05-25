Вище 30 градусів: метеорологи зафіксували "приголомшливу" спеку в Арктиці

Метеорологи заявили про "приголомшливу" спекотну хвиля в Арктиці. Рекордну температуру зафіксували на північному заході Росії.

Минулої середи ртутні стовпчики термометрів у деяких районах Арктики піднялася вище 30°C, що значно перевищувало середнє значення для пори року.

Метеоролог із Великобританії Скотт Дункан описав ці температурні умови як "справді виняткові для будь-якої пори року, але приголомшливі для травня".

Експерт з питань клімату додав, що через швидке нагрівання Арктики "глибока спека" частіше трапляється в майбутньому.

Наголошується, що підвищення температури призводить до танення льоду в регіоні, в результаті чого раніше утримуваний вічною мерзлотою метан потрапляє в атмосферу і сприяє глобальному нагріванню.

Кліматолог Зак Лейб спрогнозував, що протягом найближчого тижня температури на сході Сибіру буде на 10 ° С вище середнього значення.

При цьому температура цього місяця все ж нижча за найспекотніший день в Арктиці, який був зафіксований у сибірському місті Верхоянськ минулого року - 38° С. Тоді метеоролог CBS News Джефф Берарделлі описав цей запис як "таку погоду, яку ми очікуємо до 2100 року". Як приклад, метеоролог навів Майамі, де лише один раз було зафіксовано 37,7 °С.

Останній температурний рекорд з'явився незабаром після того, як нове дослідження встановило, що за останні півстоліття регіон прогрівся втричі швидше, ніж решта Землі.

Опублікована Арктичною програмою моніторингу та оцінки (AMAP) доповідь попереджає, що зміна температури в Арктиці може мати далекосяжні наслідки у всьому світі, зокрема, підвищення рівня моря.