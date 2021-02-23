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Кліматолог попередила українців про аномальне літо: чекайте на сюрпризи

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 19:32
Кліматолог попередила українців про аномальне літо: чекайте на сюрпризи Погода в Україні влітку 2021 року (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні останнім часом постійно підносить сюрпризи. Перепади температур, посуха, рясні снігопади та холодне повітря в теплу пору року – далеко не весь перелік того, що підносить нам погода. Літо 2021 року – не стане винятком і українцям варто підготуватися до аномальної погоди.

Про те, що чекати від погоди влітку, розповіла український кліматолог Віра Балабух у коментарі для видання "Сьогодні".

Вона зазначила, що у 2021 році очікується велика кількість циклонів з рясними опадами, бурями та грозами. На такі катаклізми буде впливати Ла-Нінья – кліматичне явище з південної частини Тихого океану, під час якого холодна вода підіймається нагору з дна. Це провокує дуже різкі перепади температур. Літо 2021 року стане менш жарким і сухим, ніж у 2020 році.

"Ла-Нінья посилює циклонічну діяльність не лише в Тихому океані, але і в Атлантиці. Це означає, що циклони, які неминуче будуть проходити з заходу і південного заходу через територію України, виявляться більш потужними, ніж минулого року. А циклони, як відомо, несуть опади – дощі, град, і нерідко супроводжуються бурями та грозами", - пояснила Балабух.

Червень в Україні буде теплим. У перші дні можливі часті дощі, але буде жарко. До середини місяця буде сухо і комфортно, а в кінці місяця знову налетять дощі.

Липень буде спекотним, але очікується багато гроз і злив. Найспекотніші дні очікуються в середині місяця.

Серпень розпочнеться зі спекотної та сухої погоди, а у другій половині місяця очікується похолодання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики спрогнозували дуже холодну і дощову весну.

А також ми розповідали про те, яка погода чекає на Україну на початку березня.

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