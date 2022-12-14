Звезда Голливуда Жан-Клод Ван Дамм встретился с украинскими военными и выкрикнул "Слава Украине!"
Известный американский актер Жан-Клод Ван Дамм, которого недавно заметили в Ужгороде, до сих пор в Украине. Он встретился с украинскими военными и поддержал их в столь сложное время.
Видео опубликовал украинский активист Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.
На ролике видно, как Жан-Клод Ван Дамм стоит в окружении военных и вместе с ними выкрикивает "Слава Украине!"
До сих пор неизвестно, зачем 62-летний актер прибыл в Украину.
Однако его уже замечали на Закарпатье в одной из ужгородских частных клиник. Медики подробностей не рассказывают, ведь сам актер запретил им что-либо разглашать.
Впервые он посетил Украину в 2020 году.
Добавим, что актер умалчивает о войне в Украине. Вероятно, это связано с тем, что он дружит с диктатором Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым.
В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину актер в социальной сети написал: "Желаю мира всему миру".
Жан-Клод Ван Дамм (instagram.com/jcvd)
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