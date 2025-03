Дженнифер Энистон и Педро Паскаль провели вечер вместе: что известно об их отношениях

Папарацци заметили звездную парочку в одном из ресторанов западного Голливуда. 56-летняя Дженнифер и 49-летний Педро выходили из отеля Sunset Tower после ужина в Западном Голливуде.

Для вечерней прогулки Энистон выбрала джинсы, белую футболку и жилетку, а Педро - кожаную куртку и светлые брюки.

Они прибыли в заведение чуть позже 20:00 и разъехались по отдельности после трехчасового ужина. На прощание актеры коротко пообщались около пяти минут возле парковки.

Jennifer Aniston, 56, and Pedro Pascal, 49, are seen leaving the Sunset Tower Hotel after having dinner in West Hollywood.



Both Jennifer and Pedro arrived separately a little after 8 PM and left individually after their three-hour dinner, briefly chatting for about five minutes… pic.twitter.com/mulvBwnx7Y