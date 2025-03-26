Дженнифер Энистон и Педро Паскаль провели вечер вместе: что известно об их отношениях

Уже несколько дней в сети обсуждают возможность зарождения новой звездной пары. Дженнифер Энистон и Педро Паскаль привлекли внимание публики совместным выходом в свет, который породил слухи об их любви. Но действительно ли между звездами сериалов "Друзья" и "Последние из нас" есть нечто большее, чем дружба?

Что известно о свидании Энистон и Паскаля

Папарацци заметили звездную парочку в одном из ресторанов западного Голливуда. 56-летняя Дженнифер и 49-летний Педро выходили из отеля Sunset Tower после ужина в Западном Голливуде.

Для вечерней прогулки Энистон выбрала джинсы, белую футболку и жилетку, а Педро - кожаную куртку и светлые брюки.

Они прибыли в заведение чуть позже 20:00 и разъехались по отдельности после трехчасового ужина. На прощание актеры коротко пообщались около пяти минут возле парковки.

Jennifer Aniston, 56, and Pedro Pascal, 49, are seen leaving the Sunset Tower Hotel after having dinner in West Hollywood.



Both Jennifer and Pedro arrived separately a little after 8 PM and left individually after their three-hour dinner, briefly chatting for about five minutes… pic.twitter.com/mulvBwnx7Y — backgridus (@BackgridUS) March 24, 2025

Конечно, для поклонников было достаточно этих кадров, чтобы сделать выводы о романе. Не секрет, что актеры скрывают свою личную жизнь, поэтому громко комментировать совместный вечер они не стали.

Дженнифер и Педро хорошо смотрятся друг с другом, однако, по слухам, это была исключительно деловая встреча.

Какие отношения между Паскалем и Энистон

Педро Паскаль очень хорошо относится к звездной коллеге. Отвечая на вопрос одного из журналистов на красной дорожке премьеры второго сезона сериала "Последние из нас", он заявил, что не против присоединиться к ее хитовому сериалу "Утреннее шоу".

"Это было бы не так уж и плохо. Я бы сделал что угодно для Дженнифер", - отметил Педро.

Педро Паскаль (фото: GettyImages)

Актер назвал Энистон замечательным другом во времена кризиса.

"Думаю, лучшее, как я могу это описать, - то, что я помню. Если вы находитесь на вечеринке и встречаетесь взглядом с Джен, она точно знает, что с вами происходит, и точно знает, как сделать так, чтобы вы себя чувствовали хорошо", - заметил он.

Паскаль также сказал другому репортеру, что они в хороших дружеских отношениях и прокомментировал тот самый ужин.

"Это был веселый ужин с мартини", - отметил он.

Впоследствии источники также заявили, что актеры не встречаются. Между ними царит исключительно дружба и уважение.

Дженнифер Энистон (фото: GettyImages)

Напомним, Дженнифер Энистон была замужем дважды: на Брэде Питте и Джастине Теру. А вот Паскаль еще ни разу не был женат. Оба актера предпочитают не афишировать свою личную жизнь.

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