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Хочуть бути незалежними: Меган Марк і принц Гаррі зробили сміливу заяву

STYLERЖиття    08.01.2020 - 22:54
Хочуть бути незалежними: Меган Марк і принц Гаррі зробили сміливу заяву
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл і принц Гаррі більше не хочуть бути членами королівського палацу

Меган Маркл і принц Гаррі зробили офіційну заяву про те, що відмовляються від королівського фінансування і складають з себе офіційні повноваження високопоставлених членів британської королівської сім'ї. Про це вони повідомили на своїй сторінці в Instagram.

Як йдеться у повідомленні, герцог і герцогиня Сассекські мають намір стати фінансово незалежними і будуть багато працювати самостійно. Вони відмовляються від традиційного фінансування високопоставлених членів королівської сім'ї.

Частину свого часу вони будуть проводити у Великобританії, частину – в Північній Америці. Вони складають з себе королівські повноваження і відтепер не будуть представляти королівську сім'ю на офіційних заходах.

Вони продовжать співпрацю з організаціями, патронами яких є і будуть займатися новими благодійними проектами. Крім того, вони повністю будуть підтримувати Її Величність королеву Єлизавету II.

На даний момент невідомо, чи готові Меган Маркл і принц Гаррі відмовитися також і від своїх титулів, так як до високопоставлених членів королівської сім'ї належать крім королеви тільки її діти, а також онуки – принц Вільям з дружиною і принц Гаррі з дружиною.

Герцоги Сассекські відзначили, що таке рішення було прийнято не спонтанно, вони кілька місяців думали про це і радилися. Також вони впевнені, що подорожі між двома країнами дозволить їм виховати сина в правильних традиціях.

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