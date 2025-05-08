"Пантофлі", "комиза", "замислівка": колоритные и безумно красивые украинские слова, которые точно вас удивят
Украинский язык - настоящий океан красок и значений, где иногда забытые, но глубоко образные слова всплывают на поверхность благодаря писателям. Они не просто сохраняют эти языковые жемчужины - они вдыхают в них жизнь.
Какие колоритные слова мы редко используем в быту, но они заслуживают вашего внимания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ICTV.
"Назирці"
Следом, украдкой, это когда кто-то идет следом, не отставая, незаметно, почти украдкой.
"Яремчук назирці, але здалеку йшов за Когутом і не знав, як йому бути" (Іван Цюпа).
"Пантофлі"
Мягкие домашние тапочки без каблуков. В таких мы обычно ходим дома.
"Він хитнув ногою, і пантофля звалилася. Всі побачили голу ніженьку, навіть без шкарпеток" (Агатангел Кримський).
"Слоїк"
Банка, высокий сосуд из глины, флакон для лекарств. Почти цилиндрическая стеклянная или фаянсовая банка с узкой верхушкой.
"На верхніх поличках знаходжу в слоїках макарони, сушені груші й халву у круглих дерев’яних коробках" (Михайло Коцюбинський).
"Комиза"
Каприз, капризник, капризный, капризный человек.
"Вони повинні вередувати, перебирати, закатувати істерики й скандали… здобути врешті реноме комизи й вереди" (Юрко Іздрик).
"Путівець"
Это дорога, пролегающая между селами, часто грунтовая, полевая дорога.
"Фашистські льотчики нещадно обстрілювали дороги. Тому біженці йшли не по шосе, а здебільшого путівцями" (Павло Автомонов).
"Замислівка"
Человек, который любит что-то придумывать, затейница, фантазерка.
"То то ж була вигадниця, то то ж була замислівка!" (Марко Вовчок).
"Банькатий"
Глаза, которые выпячиваются, выпуклые, выпученные.
"Банькаті, немов аж підпухлі очі боярина ніби хотіли проникнути в душу" (Іван Ле).
"Дармовис"
Аксессуар, украшение, декоративная подвеска, которая может украшать что угодно: ключи, шею, браслет.
"Пірнає в хмару місяць-дармовис" (Ліна Костенко).
"Ляпавиця"
Облачная и сырая погода с осадками, холодная слякоть, создающая грязь и сырость.
"Тротуари, мокра ляпавиця, світ одбився плямою в калюжі" (Максим Рильський).
"Баляндраси"
Пустые, но веселые разговоры о чем-то незначительном и несерьезном.
"Далі Максим уже орудував бесідою: точив баляси та баляндраси" (Панас Мирний).
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