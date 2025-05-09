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Забудьте про "дівішнік" и "мальчишнік": как сказать по-украински и не оконфузиться

Пятница 09 мая 2025 08:00
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Забудьте про "дівішнік" и "мальчишнік": как сказать по-украински и не оконфузиться Как на украинском сказать правильно "дівішнік" и "мальчішнік" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Из повседневной речи не всегда легко искоренить заимствования, но украинский имеет свои благозвучные соответствия. Именно такая ситуация с названиями вечеринок перед свадьбой, которые мы привыкли называть "дівішнік" и "мальчишнік".

Как правильно сказать на украинском "дівішнік" и "мальчишнік", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения украинского языковеда Александра Авраменко на канале в YouTube.

В быту мы часто не задумываемся, насколько глубоко в нашу речь проникли слова из других языков. Особенно это касается слов, связанных с развлечениями, модой или современным стилем жизни.

Например, "дівішнік" и "мальчишнік" давно прижились в разговорах, однако не имеют ничего общего с украинской традицией. Как же выразиться по-нашему - естественно, гармонично и правильно?

В украинском языке издавна существуют соответствия этим словам, имеющие глубокие национальные корни.

Так, вечеринку невесты перед свадьбой украинцы называли "дівич-вечором" - именно через дефис.

Это не просто развлечения, а давняя традиция прощания девушки со свободной жизнью, в сопровождении подруг и с выполнением символических обрядов.

А вот мужской вариант - это "парубоцький вечір" или "парубоцька вечірка". Оба варианта уместны и понятны, одновременно сохраняют благозвучие и аутентичность.

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