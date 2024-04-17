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Словно белый лебедь. Лучшие выходы Зендаи в белоснежных образах (фото)

Среда 17 апреля 2024 20:22
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Словно белый лебедь. Лучшие выходы Зендаи в белоснежных образах (фото) Зендая (фото: instagram.com/zendaya)
Автор: Юлия Любченко

Зендая очень часто появляется на разных мероприятиях и премьерах в образах белого цвета, и это происходит так часто, что кажется, это изюминка стиля актрисы.

РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассмотреть лучшие белоснежные образы Зендаи и показать их вам.

Почему Зендая часто надевает белые вещи

На самом деле, этот вопрос со звездочкой, ведь ни сама актрисса, ни ее стилисты ни разу не рассказывали, почему они выбирают для образов Зендаи именно белый цвет.

Мы можем лишь догадываться, что это пиар-ход, чтобы актриса сразу выделялась среди других, или она сама имеет немалую страсть к белоснежным вещам.

Но стоит сказать, что каждый белый наряд Зендаи довольно оригинальный и всегда подчеркивает ее утонченность и нежность. А это уже делает ее не такой, как все. К тому же вещи, которые она выбирает, часто имеют откровенные и сексуальные вырезы на разных частях тела.

Лучшие белоснежные образы Зендаи

Первый белый образ актрисы, мимо которого невозможно пройти - это платье, которое очень оригинально благодаря трем переплетам на туловище и прямой юбкой с разрезом.

Словно белый лебедь. Лучшие выходы Зендаи в белоснежных образах (фото)

Лучшие белые образы Зендаи (фото: Getty images)

Второе платье Зендаи также имеет интересный и загадочный дизайн, поскольку на нем есть вырезы, едва прикрывающие интимные места актрисы.

Словно белый лебедь. Лучшие выходы Зендаи в белоснежных образах (фото)

Оригинальное платье Зендае (фото: Getty images)

А вот на днях актриса восхищала сеть платьем с 1992 года, которое когда-то на подиуме носила Синди Кроуфорд. А полупрозрачный костюм белого цвета, состоящий из топа и юбки, позволяет Зендае показать всю свою сексуальность.

Словно белый лебедь. Лучшие выходы Зендаи в белоснежных образах (фото)Словно белый лебедь. Лучшие выходы Зендаи в белоснежных образах (фото)Словно белый лебедь. Лучшие выходы Зендаи в белоснежных образах (фото)

Лучшие белоснежные образы, которые любит Зендая (фото: Getty images)

Кажется, сочетание соблазнительных разрезов с белым цветом - это любимые детали образов актрисы. И это можно заметить еще в одном ее наряде.

Словно белый лебедь. Лучшие выходы Зендаи в белоснежных образах (фото)

Соблазнительное платье Зендаи (фото: Getty images)

Объемные платья и сочетание свитера с юбкой также присутствуют в гардеробе девушки Тома Холанда.

Словно белый лебедь. Лучшие выходы Зендаи в белоснежных образах (фото)Словно белый лебедь. Лучшие выходы Зендаи в белоснежных образах (фото)Словно белый лебедь. Лучшие выходы Зендаи в белоснежных образах (фото)Словно белый лебедь. Лучшие выходы Зендаи в белоснежных образах (фото)Словно белый лебедь. Лучшие выходы Зендаи в белоснежных образах (фото)

Объемные образы белого цвета, которые носит Зендая (фото: Getty images)

А еще Зендая любит носить белые костюмы, делающие ее более взрослой и сексуальной. Простые платья мини белого цвета тоже являются частью гардероба звезды и подчеркивают красоту ее ног.

Словно белый лебедь. Лучшие выходы Зендаи в белоснежных образах (фото)Словно белый лебедь. Лучшие выходы Зендаи в белоснежных образах (фото)Словно белый лебедь. Лучшие выходы Зендаи в белоснежных образах (фото)

Белые наряды Зендаи (фото: Getty images)

Ранее мы рассказывали, как Зендая воплотила знаменитый образ Синди Кроуфорда с 1992 года.

Также читайте, что Тимоти Шаламе и Зендая раскрыли секреты романтических сцен во второй части "Дюны".

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