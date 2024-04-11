Зендая очаровала образом в белоснежном платье (фото, видео)

В последнее время Зендая очень часто посещает светские мероприятия и демонстрирует очень нежные и интересные образы.

Зендая показала роскошный образ в белых тонах.

Зендая любит выходить на публику в очень интересных и нежных образах, хотя по ее ролям такого сказать нельзя, ведь все роли девушки достаточно эксцентричные и смелые.

Однако жизнь и кино - это разные вещи, и очень часто актеры совсем не соответствуют своему амплуа на самом деле. Кажется, такая же история с Зендаей, ведь она очень изящна в жизни, а ее образы это подчеркивают.

Так, например, для крайнего светского мероприятия звезда "Дюны" и "Эйфории", выбрала белоснежное платье с открытой спиной и оригинальной вышивкой.

Зендая в белом платье (фото: instagram.com/stacioniroze)

Платье также имеет обольстительный разрез на ноге, а также воротничок на шее и завязку. Это интересные детали ее образа.

Стоит сказать, что недавно Зендая сменила прическу - девушка покрасила волосы в светлый цвет, который очень ей подходит.

Для своего лука артистка решила заплести косу и украсила большим белоснежным бантом. Этот нежный стиль дополняют красные губы и легкий макияж. А также аксессуары.

Зендая показала нежный образ (фото: instagram.com/stacioniroze)