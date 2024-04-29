Зендая удивила поклонников платьем-постером: выглядит оригинально
Зендая умеет удивить публику и ошеломить своей красотой. В этот раз девушка одела платье-постер.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль стилиста актрисы.
Зендая вышла на публику в платье-постере
Зендея и ее стилист Лоу Роуч не останавливаются на достигнутом успехе и продолжают удивлять фолловеров актрисы интересными образами.
Это можно заметить в новом сияющем образе Зендаи, которую они создали для очередного мероприятия, посвященного фильму "Соперники", в котором девушка исполнила главную роль.
Актриса и ее дизайнер выбрали очень необычный наряд, которого еще точно не видел свет, к тому же он эксклюзивный и единственный в своем экземпляре - это мини-платье-постер. Его специально для Зендеи создала Celia Kritharioti.
Уникальность этого оригинального платья в том, что оно полностью копирует постер к фильму, на котором изображена сама Зендея. Процесс создания платья Лоу Роуч показал в своем личном профиле.
Зендая покорила публику платьем-постером (фото: instagram.com/luxurylaw)
Также интересной деталью является то, что платье полностью усыпано маленькими стразами, благодаря этому его сияние можно увидеть издалека.
Этот образ актрисы в очередной раз показал, насколько серьезно и оригинально девушка относится к своей работе и званию одной из самых стильных молодых женщин Голливуда.
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