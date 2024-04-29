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Зендая здивувала прихильників сукнею-постером: виглядає оригінально

Понеділок 29 квітня 2024 12:22
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Зендая здивувала прихильників сукнею-постером: виглядає оригінально Зендая (фото: instagram.com/zendaya)
Автор: Юлія Любченко

Зендая вміє здивувати публіку та приголомшити своєю красою. Цього разу дівчина одягнула сукню-постер.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль стиліста акторки.

Зендая вийшла на публіку у сукні-постері

Зендея та її стиліст Лоу Роуч не зупиняються на досягнутому успіху та продовжують дивувати фоловерів акторки цікавими образами.

Це можна помітити у новому сяючому образі Зендаї, яку вони створили для чергового заходу присвяченого фільму "Суперники", в якому дівчина виконала головну роль.

Акторка та її дизайнер обрали дуже незвичайне вбрання, якого ще точно не бачив світ, до того ж воно ексклюзивне та єдине у своєму екземплярі - це мінісукня-постер. Її спеціально для Зендеї створила Celia Kritharioti.

Унікальність цієї оригінальної сукні в тому, що вона повністю копіює постер до фільму, на якому зображена сама Зендея. Процес створення сукні Лоу Роуч показав у свозму особистому профілі.

Зендая здивувала прихильників сукнею-постером: виглядає оригінальноЗендая здивувала прихильників сукнею-постером: виглядає оригінально

Зендая підкорила публіку сукнею-постером (фото: instagram.com/luxurylaw)

Також цікавою деталлю є те, що сукня повністю усипана маленькими стразами, завдяки цьому її сяяння можна побачити здалеку.

Цей образ акторки вкотре показав, наскільки серйозно та оригінально дівчина ставиться до своєї роботи та до звання однієї з найстильніших молодих жінок Голлівуду.

Раніше ми розповідали про найкращі виходи Зендаї у білосніжних образах.

Також читайте, як Зендая зачарувала цікавим образом.

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