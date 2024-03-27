ua en ru
Ср, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зендая ошеломила сияющим образом (фото)

Среда 27 марта 2024 22:27
UA EN RU
Зендая ошеломила сияющим образом (фото) Зендая (фото: instagram.com/zendaya)
Автор: Юлия Любченко

Зендая - молодая и очень популярная актриса, которая любит удивлять фолловеров своими интересными образами.

О крайнем луке актрисы рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль People Style.

Зендая показала роскошный образ

Поскольку Зендая является очень известной актрисой Голливуда, она часто появляется на разных светских мероприятиях, поэтому и может демонстрировать интересные и яркие наряды.

Зрители привыкли к эксцентричности актрисы, ведь ее образы в сериалах и фильмах бывают очень смелыми и даже безумными. А одежда в жизни и кино очень отличается.

Так, например, Зендая очаровала своим новым образом - это сияющее платье бирюзового цвета с интересным вырезом на ноге. Также это платье блестки и интересный узор. А еще платье вырез на груди.

Зендая ошеломила сияющим образом (фото)Зендая ошеломила сияющим образом (фото)Зендая ошеломила сияющим образом (фото)

Зендая в великолепном платье (фото: instagram.com/people_style)

Это платье демонстрирует идеальную и тонкую талию актрисы. Также это платье очень подходит Зендае под ее загорелую кожу.

Достаточно необычной для юной актрисы есть и ее прическа, ведь обычно она оставляет волосы распущенными, а на этот раз кинозвезда собрала свои локоны в пучок.

Дополнила Зендая свой сияющий лук достаточно массивными серьгами и интересным, но спокойным макияжем.

Итак, иногда девушка умеет удивлять своими лугами и действительно способна ошеломить своих фолловеров, как в жизни, так и на фото.

Ранее мы рассказывали, что Тимоти Шаламе и Зендая раскрыли секреты романтических сцен во второй части "Дюны".

Также читайте, в чем феномен нашумевшего фильма "Дюна 2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Актриса
NEWS
Обстрел Харькова: россияне нанесли удар по жилым домам, есть жертва и много раненых
Обстрел Харькова: россияне нанесли удар по жилым домам, есть жертва и много раненых