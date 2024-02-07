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"Было неловко": Тимоти Шаламе и Зендая раскрыли секреты романтических сцен во второй части "Дюны"

Среда 07 февраля 2024 19:29
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"Было неловко": Тимоти Шаламе и Зендая раскрыли секреты романтических сцен во второй части "Дюны" Кадр из фиьма "Дюна"
Автор: Юлия Любченко

Тимоти Шаламе и Зендая вместе снялись во второй части фильма "Дюна", где демонстрируют поцелуи. Актеры признались, что ощущали в эти моменты.

О романтических сценах "Дюны" рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью актеров для зарубежного издания Entertainment Tonight.

Тимоти Шаламе и Зендая рассказали о поцелуях в новом фильме Дюна

Тимоти Шаламе и Зендая в реальной жизни являются настоящими друзьями, но многие поклонники путали их отношения с любовью. Однако сами актеры опровергали эти сплетни и продолжали дружить и строить отношения по отдельности.

Зендая уже несколько лет встречается со звездой "Человека-паука" Томом Холландом, а Тимоти не так давно начал романтические отношения с Кайли Дженнер.

Сейчас они вместе сыграли во второй части "Дюны", где им пришлось играть романтические сцены и целоваться. Молодые звезды рассказали о некотором смущении во время романтических сцен, ведь в реальной жизни они близки друзья, а целоваться с другом - это действительно удивительно.

По словам самих актеров - эти сцены для них были неловкими.

"Это, конечно, странно, но мы восприняли это как часть работы", - сказала Зендая об их экранном поцелуе.

"Да, это чертовски странно, потому что мы так близки в платоническом плане. Но на самом деле, так и есть - это лишь еще один рабочий день", - дополнил ответ Зендай Шаламе.

&quot;Было неловко&quot;: Тимоти Шаламе и Зендая раскрыли секреты романтических сцен во второй части &quot;Дюны&quot;

Кадр из фильма "Дюна"

"Я считаю, что в этой особой истории любви мы очень благодарны за то, что Денис руководит этим чрезвычайным делом. Он всегда находил способ каким-то образом среди всей эпической вселенной Дюны - найти способ создать очень сентиментальную, красивую историю любви, которая, как я чувствую , во многих отношениях заслуженная", - говорит Тимоти.

А зрители в Украине смогут воочию увидеть поцелуи лучших друзей уже в скором времени, а точнее 29 февраля. Фильм обещает быть интересным, богатым приключениями и романтичным.

&quot;Было неловко&quot;: Тимоти Шаламе и Зендая раскрыли секреты романтических сцен во второй части &quot;Дюны&quot;

Кадр из фильма "Дюна"

Ранее мы рассказывали о лучших ролях молодого секс-символа Голливуда Тимоти Шаламе.

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