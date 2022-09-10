Чому раптово стається запаморочення: медики назвали найчастіші причини

Запаморочення може статися з дуже багатьох причин. Раптове запаморочення може бути ситуативним і не становити небезпеки, а може бути симптомом якихось більш серйозних проблем зі здоров'ям. І тоді потрібно шукати причину і пройти обстеження.

Навколишній світ почав хитатися або крутиться? Такий стан викликає переляк і дискомфорт. А ще втрата рівноваги може призвести до падіння і травм.

Складність такого симптому полягає в тому, що він може бути сигналом про дуже багатьох різних проблемах. Якщо ж запаморочення відвідує вас часто і стає яскраво вираженим - варто звернутися до лікаря за консультацією.

Найчастіше у людей буває так зване позиційне запаморочення, пов'язане з порушенням роботи вестибулярного апарату при зміні положення тіла. Таке запаморочення трапляється час від часу, триває недовго і швидко проходить. І зазвичай зникає без наслідків.

Причинами такого запаморочення можуть бути:

Перегрівання

Зневоднення

Голод

Зниження рівня глюкози

Анемія

Отруєння

Вірусні та бактеріальні інфекції

Травми голови, вуха

Крововтрата, внутрішні кровотечі

Високий або низький артеріальний тиск

Порушення мозкового кровообігу

Стрес

Недосип

Утома

Алкогольна або інші види інтоксикації

Якщо симптом вас турбує, наростає або заважає нормальній життєдіяльності - це серйозні причини для консультації з лікарем. Кожен випадок потрібно розбирати індивідуально.