ua ru
Сб, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чому раптово стається запаморочення: медики назвали найчастіші причини

Новость на русском →
Субота 10 вересня 2022 20:00
Чому раптово стається запаморочення: медики назвали найчастіші причини Фото: причини раптового запаморочення (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Запаморочення може статися з дуже багатьох причин. Раптове запаморочення може бути ситуативним і не становити небезпеки, а може бути симптомом якихось більш серйозних проблем зі здоров'ям. І тоді потрібно шукати причину і пройти обстеження.

Які найчастіші причини запаморочення, розповіли на порталі "Бережи собі".

Навколишній світ почав хитатися або крутиться? Такий стан викликає переляк і дискомфорт. А ще втрата рівноваги може призвести до падіння і травм.

Складність такого симптому полягає в тому, що він може бути сигналом про дуже багатьох різних проблемах. Якщо ж запаморочення відвідує вас часто і стає яскраво вираженим - варто звернутися до лікаря за консультацією.

Найчастіше у людей буває так зване позиційне запаморочення, пов'язане з порушенням роботи вестибулярного апарату при зміні положення тіла. Таке запаморочення трапляється час від часу, триває недовго і швидко проходить. І зазвичай зникає без наслідків.

Причинами такого запаморочення можуть бути:

  • Перегрівання
  • Зневоднення
  • Голод
  • Зниження рівня глюкози
  • Анемія
  • Отруєння
  • Вірусні та бактеріальні інфекції
  • Травми голови, вуха
  • Крововтрата, внутрішні кровотечі
  • Високий або низький артеріальний тиск
  • Порушення мозкового кровообігу
  • Стрес
  • Недосип
  • Утома
  • Алкогольна або інші види інтоксикації

Якщо симптом вас турбує, наростає або заважає нормальній життєдіяльності - це серйозні причини для консультації з лікарем. Кожен випадок потрібно розбирати індивідуально.

Чому раптово стається запаморочення: медики назвали найчастіші причиниЧому раптово стається запаморочення: медики назвали найчастіші причини

До речі, раніше ми писали про те, що лікар назвала п'ять неочевидних причин головного болю вранці.

А ще розповідали про те, як швидко позбутися від сонливості та почати працювати.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье головная боль головокружение
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя