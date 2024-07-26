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Как быстро избавиться от головной боли. Врач назвал способ, который работает всегда

Пятница 26 июля 2024 12:20
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Как быстро избавиться от головной боли. Врач назвал способ, который работает всегда Фото: Как быстро избавиться от головной боли (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Головная боль или мигрень – это состояние, которое не дает полноценно жить и наслаждаться обычными делами. Но есть один способ от этого избавиться.

О нем рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Джейсона Сингха.

Как быстро избавиться от головной боли

Врач поделился советом в соцсети, получив более 8,1 миллионов просмотров и более 635 000 лайков.

Как быстро избавиться от головной боли. Врач назвал способ, который работает всегдаВрач Джейсон Сингх (фото: Jam Press)

Все что вам потребуется - это два небольших полотенца. Одно из них должно быть холодным, поэтому опустите его под холодную воду, а другое - под горячую. Затем выкрутите их оба одновременно, прежде чем положить холодное полотенце на лоб. Горячее положите на шею, он улучшит кровообращение и расслабит мышцы.

Это успокоит ваши кровеносные сосуды и снизит воспаление.

Держите полотенца на лбу и шее в течение примерно пяти-семи минут одновременно, а затем наблюдайте, как ваша мигрень естественным образом уймется.

Что нужно знать о головной боли

Существуют два типа головной боли - первичная и вторичная.

Первичная головная боль

Этот тип не является симптомом другого заболевания и включает в себя:

Мигрень

Сильная, пульсирующая боль, обычно с одной стороны головы, может сопровождаться тошнотой, рвотой и чувствительностью к свету или звукам.

Тензионная головная боль

Часто описывается как ощущение сжатия или нажатия вокруг головы, обычно сопровождающееся мышечным напряжением шеи и плеч.

Вторичная головная боль

Возникает как симптом другого заболевания или состояния

Синусовая головная боль

Вызванный воспалением синусов, обычно сопровождается заложенностью носа и выделением из носа.

Головная боль от гипертензии

Может возникать при высоком кровяном давлении, часто сопровождающемся симптомами, такими как головокружение и усталость.

Головные боли от травмы

Может быть следствием черепно-мозговой травмы или ушиба по голове.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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