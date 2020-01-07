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Землю накриє затяжна магнітна буря: дати небезпечних метеоударів

STYLERЖиття    07.01.2020 - 18:32
Землю накриє затяжна магнітна буря: дати небезпечних метеоударів
Магнітні бурі в січні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Магнітні бурі можуть погіршити самопочуття навіть у цілком здорових людей

Магнітна буря в січні 2020 очікується вже в середині місяця. Метеоудар буде не надто потужним за шкалою геомагнітних коливань, але "стряска" триватиме два дні поспіль.

Магнітною, або геомагнітною бурею, дослідники називають обурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до декількох днів поспіль. Буря стає наслідком надходження на Землю обурених потоків сонячного вітру і їх взаємодії з магнітосферою нашої планети.

Коли чекати найближчого метеоудара

За інформацією Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, найближча магнітна буря потужністю G1 очікується 14 і 15 січня. Сильним метеоудар не буде, але фахівці радять у цей період краще прислухатися до свого організму.

Землю накриє затяжна магнітна буря: дати небезпечних метеоударів

Магнітні бурі в січні 2020 (скрін: ФІАН)

Кому варто побоюватися, і як вберегтися від впливу геомагнітного удару

В першу чергу, впливу геомагнітних бур схильні метеочутливі люди, які страждають серцево-судинними хворобами, гіпертоніки і психічно нестабільні люди. Але проблеми зі здоров'ям в ці дні можуть мати абсолютно всі.

У дні метеоударів можуть виникати напади раптового головного болю, відчуття депресії, апатії, дратівливість, загальна слабкість і безпричинна втома.

Щоб мінімізувати вплив магнітної бурі в небезпечний період слід уникати стресів, утриматися від алкоголю, пити менше кави, дотримуватися принципів здорового харчування. Медики радять пити більше води, помірні фізичні навантаження та відпочинок. Крім того, рекомендується тримати під рукою необхідні лікарські препарати.

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