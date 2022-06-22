Землю накриє триденна магнітна буря з сильним ударом: як уберегтися
Друга половина червня "багата" на магнітні бурі, і два геомагнітні сплески вже минули, а третій - затяжний і сильний удар - на підході. Він триватиме три дні, а пік прогнозується на 24 число.
Кому слід бути обережнішими через прийдешню магнітну бурю, та як мінімізувати негативний вплив на здоров'я - читайте в матеріалі нижче.
Сильна магнітна буря очікується з 23 червня, і триватиме три дні - по 25-го включно.
Найнебезпечнішою датою стане ця п'ятниця, 24 червня - в пікових значеннях буде "червоний" рівень (G1). А вже наприкінці тижня геомагнітна обстановка прийде в стан спокою.
Що називають магнітною бурею
Науковці під терміном "магнітна (геомагнітна) буря" мають на увазі порушення магнітосфери планети, що виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю.
Подібне явище може тривати кілька годин, а може - кілька днів.
Вплив на організм
Геомагнітні шторми, як правило, супроводжуються для людей погіршенням самопочуття, і особливо схильні до впливу метеочутливі, літні та люди з певними хронічними хворобами, гіпертонією, гіпотонією, захворюваннями серця і судин.
Людина може відчувати нездужання і втому, головний біль різної сили та запаморочення, сонливість і дратівливість, проблеми зі сном і концентрацією уваги, нудоту і втрату апетиту, перепади тиску і порушення серцевого ритму, ломоту в кістках і суглобах, а також в місцях старих переломів і вивихів, загострення хронічних захворювань.
Як захистити здоров'я і знизити негативний ефект
У такі дні медики радять уникати сильного фізичного і психоемоційного навантаження, більше гуляти на свіжому повітрі, висипатися і повноцінно харчуватися, а від деяких продуктів рекомендується відмовитися.
Так, під час магнітних бур не варто вживати міцні алкогольні напої, гострі та солоні страви. Краще знизити в раціоні каву та енергетичні напої - замість них радять пити трав'яний чай або просто воду, причому в достатній кількості.
Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.
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