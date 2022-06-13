Календар свят і вихідних на липень 2022: чи будемо додатково відпочивати

В липні 2022 нас чекає кілька важливих свят, таких як народне Івана Купала, святих Петра і Павла. Вперше буде відзначено День Української державності, яке співпаде з Днем хрещення Русі.

Скільки вихідних і робочих днів нас чекає, чи будуть додаткові вихідні на нове свято - читайте нижче в нашому матеріалі.

Чи будуть додаткові вихідні?

У липні ми матимемо 10 вихідних та 11 робочих днів. Додатковий вихідний мав би бути 28 липня, оскільки в Україні вперше відсвяткують День Української державності.

Однак через військовий стан додаткові вихідні скасовуються. Такі нормативи закладені до статті 6 Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Зокрема закон призупиняє дію статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає святкові та неробочі дні.

Таким чином вихідними днями стануть: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 липня.

Що відомо про нове свято

Свято встановлено Указом президента України Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року, підписаним під час урочистостей до тридцятої річниці незалежності України. Під час своєї промови на урочистому засіданні Верховної Ради України повідомив, що День Української державності стане вихідним днем.

31 травня 2022 року Верховна рада ухвалила його: "за" проголосували 257 народних депутатів. Закон набрав чинності 9 червня 2022 року.

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